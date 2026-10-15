Amber Brantsen pleit voor minder aannames over vrouwen in de sportjournalistiek en autosport. In een interview met Viva spreekt de televisiepresentatrice zich uit over de zichtbaarheid van vrouwen, de vraag of zij Formule 1 wel echt leuk vindt en de kritiek die haar werk op televisie oproept.

Volgens Brantsen moet het niet uitmaken wie een sportverhaal vertelt, zolang diegene de kijker maar goed weet mee te nemen. Zij ziet de grotere zichtbaarheid van vrouwen voor én achter de schermen dan ook als een normale ontwikkeling. "Het normaliseert enorm en dat is de enige juiste weg. Het gaat er uiteindelijk om wie de kijker het beste kan meenemen in het verhaal van de sport. Dat het altijd op een bepaalde manier werd gedaan betekent niet dat dat zo moet blijven", aldus Brantsen. De presentatrice geeft aan dat vrouwen volgens haar een eigen toevoeging kunnen hebben binnen de sportjournalistiek: "Ze stellen andere vragen, hebben andere perspectieven en brengen andere emoties mee. Niet beter, niet slechter, maar anders. Aanvullend en verrijkend op wat er al was."

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Dubbele standaard

In de autosport krijgt Brantsen naar eigen zeggen geregeld de vraag of haar interesse in de Formule 1 wel oprecht is. Voor haar schuilt daar een aanname achter waar mannelijke presentatoren niet op dezelfde manier mee te maken krijgen. "Of ik Formule 1 wel echt leuk vind, of men gaat er voor het gemak vanuit dat ik gewoon een grote 'fan' ben. Ik ben geen fan, ik ben een enorme liefhebber van de sport en ik ben er professioneel mee bezig", zo legt ze uit. Brantsen trekt daarbij de vergelijking met hoe een mannelijke collega in het voetbal wordt benaderd: "Een mannelijke voetbalpresentator krijgt nooit de vraag of hij voetbal wel echt leuk vindt! Het zou mooi zijn als we die dubbele standaard achter ons kunnen laten."

Kritiek van kijkers

Met een zichtbare rol op televisie hoort volgens Brantsen ook kritiek van kijkers bij het vak. Die meningen laten haar niet koud, juist omdat zij veel waarde hecht aan de programma's die ze maakt. "Ik stop mijn ziel en zaligheid in mijn werk, dus ongevoelig word ik denk ik nooit voor kritiek. Dat moet ook niet, want natuurlijk kan het me iets schelen wat de kijker ervan vindt. We maken onze programma's immers voor hen!", vertelt de presentatrice. Wel heeft zij inmiddels geleerd dat niet iedere reactie dezelfde aandacht kan krijgen: "Met zoveel kijkers is het ook ondoenlijk om iedereen tevreden te stellen, je moet er oke mee zijn dat dat niet gaat."

Meningen filteren

Voor Brantsen is vooral de afzender van de kritiek bepalend. Feedback uit haar directe omgeving weegt voor haar dan ook een stuk zwaarder dan reacties van anonieme accounts. "Filteren wíé die mening geeft. Naar mijn vriend Rachid, mijn familie en mijn directe collega's luister ik heel goed. Wat anonieme mensen op internet soms roepen, kun je simpelweg niet sturen", vervolgt ze. "Als ik alles en iedereen evenveel ruimte zou geven om mij persoonlijk te raken, dan zou ik overweldigd raken denk ik. Het gaat erom dat je zélf trots bent op wat je aflevert."