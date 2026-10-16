Max Verstappen heeft zijn eerste officiële race in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS er nog niet eens opzitten of hij kijkt al uit naar de volgende wedstrijd die hij in dit kampioenschap wil doen: de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Het is wereldwijd de belangrijkste GT3-race van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen bevestigt dat hij gaat proberen een deelname in 2027 mogelijk te maken.

Verstappen valt als 'reservecoureur' in bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing dit weekend en deelt de bolide met Ben Barnicoat, tevens een invaller, en vaste rijder Chris Lulham. De drieuursrace op zaterdag in Portimão zal zijn GT World Challenge-debuut zijn. Tegelijkertijd heeft hij zijn ogen al gericht op een tweede start in dit kampioenschap en dan specifiek de 24-uursrace op Circuit de Spa-Francorchamps. Jaar na jaar viel dat samen met de Grand Prix van Oostenrijk, maar volgend jaar is er geen Formule 1-race in het weekend van 26 en 27 juni. "Ik ben natuurlijk dol op Spa, dus ik ga het proberen: ik wil immers goed voorbereid aan de start verschijnen", vertelt Verstappen over zijn plannen. Het makkelijke van de testdagen, de zogeheten 24 Hours of Spa Prologue, is dat ze altijd op een dinsdag en een woensdag verreden worden, dus dat is maximaal zestien uur aan testtijd op het circuit dat ook niet samenvalt met de koningsklasse.

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Verstappen zelf in een tweede Verstappen Racing-auto?

De Red Bull F1-coureur gaat een poging wagen om op de inschrijflijst van de 24 uur van Spa te verschijnen volgend jaar. "Ik ga mijn best doen om erbij te zijn. Het is dicht bij de Nederlandse grens en ik ben bovendien half Belgisch. Het zou geweldig zijn om deel te nemen aan één van de grootste endurance-evenementen van het jaar."

Niet alleen moet het qua tijd en voorbereiding kunnen, er is ook nog een logistiek aspect waarover nagedacht moet worden. In de GT World Challenge Europe Endurance Cup worden alle races al met drie coureurs per auto verreden en aan de 24 uur van Spa mag geen vierde rijder aan de line-up van een auto uit de Pro-klasse worden toegevoegd. Als zijn drie vaste coureurs na Paul Ricard en Imola meestrijden om het kampioenschap, wil je niet bijvoorbeeld Jules Gounon, Dani Juncadella of Lulham die kans ontnemen door zelf het zitje over te nemen. Eigenlijk zou Verstappen dus voor zichzelf en dan nog twee andere ploegmaten een tweede auto in moeten zetten. Het wordt een kwestie van afwachten, totdat Verstappen Racing meer van zijn 2027-programma bekendmaakt.