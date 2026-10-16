Johnny Herbert heeft de hoop uitgesproken dat Michael Schumacher op een dag weer een Grand Prix kan bezoeken, zodat het publiek langs de baan zijn indrukwekkende erfenis in de koningsklasse van de autosport kan vieren. "Ik hoop dat Michael Schumacher op een dag een race kan bijwonen en dat de fans zijn F1-nalatenschap vieren", zo laat de Brit weten over zijn voormalige teamgenoot.

Herbert en Schumacher vormden in 1994 en 1995 een rijdersduo bij het team van Benetton. Sinds het ernstige skiongeluk van de zevenvoudig wereldkampioen in december 2013 is de Duitser echter volledig uit de openbaarheid verdwenen en zien we hem niet meer terug in de Formule 1-paddock. Volgens Herbert liet dat noodlottige ongeval destijds een flinke leegte achter op de circuits, waar zijn oud-collega jarenlang een vertrouwd gezicht was en voor tal van huidige coureurs als groot jeugdidool gold.

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Vergelijking met Senna

Volgens de voormalig coureur zou de sport best wat vaker stil mogen staan bij de prestaties van de Duitse legende, al maakt diens afwezigheid op het circuit dat een stuk lastiger. De Brit trekt daarbij de vergelijking met de overleden Braziliaan Ayrton Senna. "De Formule 1 zou veel aandacht kunnen besteden aan Michael en zijn raceoverwinningen en kampioenschappen, maar hij maakt geen deel uit van de paddock. Ayrton Senna is op een raceachtige manier overleden, en zijn familie heeft heel hard gewerkt om zijn naam in de schijnwerpers te houden", zo legt Herbert uit bij Betpack.

Naamsbekendheid en eerbetoon

Hoewel de oud-coureur van onder meer Benetton en Ferrari al jarenlang niet meer in het openbaar is verschenen, merkt zijn voormalig collega op dat de status van de Duitser bij de fans nog altijd onverminderd groot is. Herbert hoopt dan ook vurig dat er nog een moment komt waarop het publiek hem persoonlijk kan toejuichen. "Mensen zijn zich nog steeds zeer bewust van de naam Schumacher. Laten we gewoon hopen dat hij op een dag opduikt, zodat ze hem dan kunnen eren", vertelt hij.

Familie op achtergrond

Dat het gezin de rust bewaart en weinig naar buiten brengt, past volledig bij de houding die de recordkampioen tijdens zijn actieve carrière zelf ook al aannam. In een eerder interview liet Herbert al eens vallen dat zijn voormalige teamgenoot buiten het circuit vooral op zichzelf was en weinig hechte vriendschappen onderhield. "Zo wil de familie het. Michael was al zo toen hij nog reed; hij hield zich op de achtergrond. De familie heeft een jaar of twee geleden die Netflix-documentaire gemaakt, maar ze houden zich nog steeds erg op de achtergrond."