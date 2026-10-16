De kop is eraf bij de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS op het Autódromo Internacional do Algarve. Max Verstappen heeft de testkilometers van donderdag erop zitten en heeft vervolgens verteld hoe zijn eerste ervaring in dit prestigieuze GT3-kampioenschap was.

Ondanks dat deze wedstrijd valt in een drukke periode, aangezien het precies tussen twee F1-tripleheaders in zit, was de beslissing snel gemaakt om mee te doen. Zijn vaste coureurs Jules Gounon en Dani Juncadella zijn in Barcelona voor het FIA World Endurance Championship en dus had hij twee invallers nodig. Eén daarvan is hij dus zelf en de ander is Ben Barnicoat. "Ik ga altijd graag naar Portugal. Ik heb hier ook tijd doorgebracht met vrienden en familie. Toen ik zag dat er een overlap in de kalender was [tussen de GT World Challenge en het WEC, dacht ik: 'Waarom niet, ik spring wel in de auto!' Het is een fantastisch circuit en een geweldige omgeving voor fans en gezinnen. Het is een erg mooie plek", laat de viervoudig wereldkampioen weten.

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Verstappen blikt terug op testsessie

De donderdag in Portimão bestond voor Verstappen Racing uit één testsessie van twee uur, de zogeheten Paid Test Session waaraan 60 van de 61 auto's meededen. De Mercedes-AMG werd tweede dankzij een 1:43.076 van Chris Lulham. "Het ging prima", vertelde Verstappen na afloop. "Natuurlijk ben ik vooral gewend aan de Nürburgring Nordschleife, dus het kostte even tijd om te wennen aan het met deze auto rijden op dit circuit. Maar de Mercedes-AMG GT3 is erg goed in balans en heeft de afgelopen jaren bewezen zeer competitief te zijn. We hebben vooral aan wat details gewerkt. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar en daar moet je ook rekening mee houden. Natuurlijk wil je altijd sneller en beter. Ik kom steeds beter in mijn ritme: hoe meer ronden ik rijd, hoe beter het gaat."

Deze vrijdag heeft de Red Bull F1-coureur een drukker programma voor de boeg met twee vrije trainingen van ieder anderhalf uur en de kwalificatie.