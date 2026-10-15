Horner kritisch over invloed Jos Verstappen, Haas maakt vervanger Ocon bekend | GPFans Recap

Na de triple header, die afgelopen weekend werd afgesloten in Singapore, heeft de Formule 1 dit weekend even rust, terwijl Max Verstappen aan de slag gaat in Portimão. Vanzelfsprekend is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen vind je terug in deze GPFans Recap.

Op deze donderdag kwamen er weer genoeg nieuwtjes naar buiten. Met name Christian Horner weet de afgelopen dagen veelvuldig de media op te zoeken in aanloop naar zijn gloednieuwe boek dat zeer binnenkort uitkomt en dit keer hing hij de vuile was buiten over niemand minder dan Jos Verstappen. Ondertussen onthulde zoon Max hoe vriendin Kelly Piquet aankijkt tegen zijn vele raceweekenden op rij, terwijl Haas de vervanger van Esteban Ocon wereldkundig maakte.

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Horner over invloed Jos Verstappen binnen Red Bull Racing: "Zorgt voor wrijving"

Voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blikt in de podcast Up To Speed openhartig terug op zijn moeizame band met Jos Verstappen en de interne wrijving die dat binnen de renstal opleverde. Volgens de Brit zorgde de uitgesproken mening van de voormalig Formule 1-coureur regelmatig voor spanningen, maar tegelijkertijd erkent hij de belangrijke rol die de Nederlander heeft gespeeld in de opvoeding van zijn zoon Max Verstappen. Alles lezen over de uitspraken van Christian Horner over Jos Verstappen? Klik hier!

Verstappen maakt indruk met werkwijze: "Monteurs worden gek van hem, hij belt iedere avond"

Max Verstappen en Red Bull Racing boeken zichtbare vooruitgang in de Formule 1, en dat leidt tot flink wat optimisme richting volgend seizoen. Na een moeizame periode schreef de viervoudig wereldkampioen afgelopen zondag op het Marina Bay Street Circuit in Singapore zijn tweede Grand Prix van het jaar op zijn naam, nadat hij een week eerder ook al de beste was in Sepang. In de Formule 1-podcast van de NOS stelt analist Jeroen Bleekemolen dat het recente vormpeil op de verschillende circuits boekdelen spreekt. Alles lezen over de uitspraken van Jeroen Bleekemolen? Klik hier!

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Colapinto doet oproep aan zijn F1-achterban: "Jullie helpen mijn toekomst niet"

Franco Colapinto heeft zich op zijn sociale kanalen in een persoonlijke videoboodschap met een dringend verzoek gemeld bij zijn achterban. De coureur van het Alpine F1 Team roept zijn fans op om te stoppen met het online aanvallen van collega-coureurs en leden van zijn eigen team, nadat er onrust was ontstaan na de crash bij de herstart in Bakoe. Alles lezen over het felle betoog van Franco Colapinto? Klik hier!

Verstappen onthult hoe Kelly Piquet aankijkt tegen zijn overvolle raceschema

Max Verstappen komt in Portimão in actie tijdens een GT3-race met Verstappen Racing, direct na het Formule 1-weekend in Singapore. De viervoudig wereldkampioen werkt daarmee een reeks van maar liefst zeven raceweekenden op rij af en legt uit hoe zijn partner Kelly Piquet tegen dat drukke programma aankijkt. Alles lezen over wat Max Verstappen te vertellen heeft over Kelly Piquet? Klik hier!

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BREAKING: Haas kondigt officieel vervanger Esteban Ocon aan

Het volgende zitje op de Formule 1-grid van 2027 is gevuld. Waar Haas eerder bekendmaakte dat Esteban Ocon na dit seizoen niet meer voor het team zal rijden, moest men dus op zoek naar een vervanger. Het wordt de man van wie de naam al veelvuldig genoemd werd: Rafael Câmara stapt volgend jaar in en debuteert in de koningsklasse. Alles lezen over de nieuwe coureur bij Haas? Klik hier!