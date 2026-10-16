Red Bull Powertrains (RBPT) heeft dit seizoen grote stappen gezet met de Formule 1-krachtbron. Zonder daarbij een beroep te doen op fysieke hardware-upgrades binnen het ADUO-systeem, wist het via intensief kalibratiewerk aanzienlijke progressie te boeken. Mede door die sprong voorwaarts en een aerodynamische stap vanuit Bakoe wist Max Verstappen zowel de Grand Prix van Maleisië als die van Singapore op zijn naam te schrijven.

Op basis van officiële analyses heeft de internationale autosportfederatie FIA de verbrandingsmotor van Red Bull inmiddels al twee keer bestempeld als de prestatie-benchmark. Onder de - toch wel enigszins controversiële - ADUO-regels komt een motorfabrikant pas in aanmerking voor extra ontwikkelingsruimte wanneer er sprake is van een achterstand van twee procent of meer ten opzichte van de best presterende motor. Daardoor mag de formatie uit Milton Keynes dit seizoen geen nieuwe hardware-onderdelen meer introduceren. Terwijl Ferrari inmiddels zijn beide toegestane ADUO-upgrades heeft ingezet, hebben zowel Red Bull als Mercedes nog geen nieuwe homologaties ingebracht. De Duitse concurrent houdt zijn motorupdates in elk geval nog achter de hand.

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Uitdagend kalibratiewerk RBPT

Ondanks dat de hardware van de krachtbron bevroren is, weet Red Bull Powertrains flinke winst te boeken bij het afstemmen van het vermogen, het brandstofverbruik, de energieterugwinning en de energie-inzet. De ingenieurs in Milton Keynes en brandstofleverancier Exxon Mobil trekken bij dit optimalisatieproces nauw op met de chassisafdeling. Technisch directeur Ben Hodgkinson legt tegenover The Race uit dat de focus op software en afstelling al voor de start van het seizoen is ontstaan. "Op ons oorspronkelijke moment in de pre-season, toen we van plan waren de specificatie te bevriezen, waren we niet echt tevreden met de prestatieniveaus. Dus besloten we gewoon door te gaan, wat ons steeds minder tijd gaf voor duurzaamheidsritten en al het kalibratiewerk dat we moesten doen", zo verklaart Hodgkinson.

Omdat de definitieve motorspecificatie werd uitgesteld, moest het team tijdens de openingsraces in de achtervolging op het gebied van de fijnafstelling. "We hebben enigszins ontdekt dat de krachtigste motor die we kunnen bouwen een verbrandingssysteem heeft opgeleverd dat behoorlijk uitdagend is om er altijd het maximale prestatieniveau uit te halen. Dat heeft de calibratieploeg enorm onder druk gezet om ervoor te zorgen dat het altijd op dat juiste niveau werkt", vervolgt de technisch directeur. Volgens de Brit plukt de renstal nu elk raceweekend de vruchten van die inspanningen: "We zijn het seizoen begonnen met vrij onrijpe kalibraties. Maar die zijn met elke race steeds beter geworden."

Doorbraak in Sepang

Na het raceweekend in Bakoe volgde op de baan de grote ommekeer. Een chassis-upgrade zorgde daar voor meer downforce en een consistenter aerodynamisch platform, waardoor Verstappen een veel betere balans in de bolide wist te vinden. Gecombineerd met een flinke stap in het kalibratiewerk tussen Bakoe en Sepang leverde dat in Maleisië de allereerste Formule 1-overwinning op voor de eigen RBPT-krachtbron. "Dit zorgde ervoor dat de motor dichter bij zijn beste prestatieniveau presteerde op elk moment. We hebben een motor die soms onder zijn potentieel presteert. Het is altijd de prijs geweest dat als je hem de hele ronde op het hoogste niveau laat presteren, we in een heel goede positie zullen zijn", aldus Hodgkinson, die rekent op nog meer zichtbare winst uit de kalibratie gedurende dit seizoen.

Verstappen trok die goede lijn afgelopen weekend door in Singapore. De Nederlander greep daar de vijftigste poleposition uit zijn carrière, schreef de sprintrace op zijn naam en zegevierde op zondag voor het eerst in zijn loopbaan op het Marina Bay Street Circuit. Tijdens de sprintrace op zaterdag merkte Lewis Hamilton al op dat het lastig was om de Red Bull-coureur aan te vallen. "Om de krachtigste motor op het grid in te halen is niet zo eenvoudig", zo liet Hamilton weten. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff, die de Red Bull-krachtbron eerder dit jaar tijdens de testdagen in Bahrein al prees als de maatstaf, ziet dat de concurrentie op motorisch vlak niets tekortkomt. "Je kunt niet zien dat het achterblijft. Ze hebben het heel goed gedaan. De ICE lijkt zeer competitief te zijn. Dat zie je natuurlijk met ADUO, maar ook op het gebied van energieterugwinning en energie-inzet daar. Het is behoorlijk goed", zo oordeelt Wolff. Max Verstappen met de Red Bull RB21 tijdens de Grand Prix van Singapore.

Motorregels voor 2027

Voor komend seizoen gaan de Formule 1-krachtbronnen opnieuw op de schop. Red Bull neemt de geleerde lessen uit het huidige jaar daarbij direct mee naar de wagen voor 2027. De verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen verschuift van ongeveer 53/47 naar 58/42. Door een verhoging van de brandstofstroom met vijf procent stijgt het maximumvermogen van de verbrandingsmotor van 400 kW naar 420 kW, terwijl de maximale turboboostdruk oploopt van 4,8 bar naar 5,0 bar in 2027 en uiteindelijk naar 5,5 bar in 2028.

Hodgkinson laat weten dat zijn afdeling de aanstaande wijzigingen aangrijpt om de eigen krachtbron wat gebruiksvriendelijker te maken. "Ons verbrandingssysteem zou je kunnen omschrijven als een beetje een diva, en we moeten het iets gemakkelijker maken om het beste eruit te halen. Dat zijn enkele van de veranderingen die we voor volgend jaar doorvoeren, en hopelijk kunnen we een mooie stap vooruit maken in prestatie", legt de technisch directeur uit. Na de recente overwinning van Verstappen in Singapore houdt ook Wolff rekening met een zware strijd in het volgende seizoen: "Één ding is zeker: volgend jaar wordt het een volledige strijd tussen de teams, en Red Bull is daar onderdeel van."