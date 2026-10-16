Max Verstappen staat voor een enorme uitdaging dit weekend. Hij geeft namelijk aan dat het niveau in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, waarin hij in Portimão zijn debuut maakt, torenhoog ligt. De teambaas én reservecoureur van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing geeft aan het "erg spannend" te vinden en vertelt over de coureurs met wie hij de bolide deelt.

Omdat twee van de drie vaste coureurs druk bezig zijn in Barcelona met het FIA World Endurance Championship, stapt de viervoudig wereldkampioen dit weekend zelf in. Verstappen en Ben Barnicoat vervangen Dani Juncadella en Jules Gounon, en ze vergezellen Chris Lulham dus. "In de kartsport hebben we veel tegen elkaar geracet", legt de Limburger uit over Barnicoat. "Daarna liepen onze carrières uiteen, maar het is leuk om weer contact te hebben en fijn dat we nu samen in dezelfde auto rijden." Barnicoat is een IMSA-kampioen en een klassewinnaar op Le Mans, en hij kent de Mercedes-AMG en 2 Seas Motorsport, het team dat de wagen van Verstappen Racing runt, erg goed - een zeer geschikte invaller dus.

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Spanning voor GT World Challenge-race en versterking van Barnicoat en Lulham

Lulham is ontzettend rap voor iemand die relatief weinig ervaring heeft. Het is voor het eerst sinds hun overwinning in de Nürburgring Langstrecken-Serie in september 2025 dat ze weer een auto delen. "Chris is iemand met wie ik al lang samenwerk in de wereld van het simracen, en nu is hij hier en racet hij in het echt. Hij boekt bij elke race vooruitgang, wordt beter, doet steeds meer ervaring op en bewijst zijn waarde tussen de grote namen in de paddock", zegt Verstappen vol trots over zijn pupil. Maar hoe sterk het drietal ook is, met een veld van maar liefst 61 GT3-auto's en nog een heleboel andere grote namen, zal de race in Portimão niet een makkie worden.

"Het niveau is erg hoog. Tegen sommigen heb ik in het verleden al geracet toen we jonger waren. Anderen zijn wat ouder dan ik, maar zij hebben over de hele wereld al veel bereikt. Het hoge niveau verklaart volgens mij ook waarom er zoveel auto’s aan de start staan: iedereen wil meedoen in één van de sterkste GT-kampioenschappen", vervolgt Verstappen. "Het delen van een auto met teamgenoten is iets wat ik tot nu toe nog niet echt heb gedaan in mijn carrière. Ik heb er natuurlijk al een beetje van geproefd op de Nordschleife en dat beviel me erg goed. Dat ik nu deze kans krijg in de GT World Challenge, is erg spannend."