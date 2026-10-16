Verstappen wil het opnemen tegen vijfvoudig IndyCar-kampioen: "Hoop dat het er ooit van komt"

Max Verstappen en Álex Palou zijn allebei in topvorm in de kampioenschappen waarin ze racen. Waar dat voor Verstappen de Formule 1 is, geldt dat voor Palou in de IndyCar. Wat ze tevens met elkaar gemeen hebben, is dat ze allebei af en toe een GT3-race doen. Tegen elkaar of juist met elkaar racen, is nog niet gelukt, maar de Red Bull F1-coureur hoopt daar in de toekomst verandering in te brengen.

Sinds hij in de IndyCar actief is, heeft Palou niet alleen verschillende races gedaan in de prototypes in IMSA en op Le Mans, maar ook twee GT3-races. In 2024 en eerder deze maand verreed hij de Indianapolis 8 Hour met een Mercedes-AMG van Lone Star Racing. In zijn eerste poging kwam hij op elf ronden achterstand vanwege een probleem met de transponder. De Spanjaard kwam in de 2026-editie van de Indy 8H überhaupt niet in actie, omdat teamgenoot Lin Hodenius in ronde vijf al betrokken was geraakt bij een crash. Er waren geruchten dat de vijfvoudig IndyCar-kampioen naast Verstappen en Chris Lulham zou uitkomen in Portimão dit weekend, maar uiteindelijk is de keuze op Ben Barnicoat gevallen.

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In het echt racen tegen óf met Palou?

Toch wil Verstappen het voor elkaar krijgen om een keer een wedstrijd te doen met Palou - of dat het delen van een auto wordt of dat ze het tegen elkaar moeten gaan opnemen, zal in de toekomst blijken. "Er zijn zoveel goede coureurs met enorm veel ervaring, die dag in, dag uit met dit soort GT3-auto's rijden", begon de Nederlander eerst te vertellen over de uitdaging in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS.

Palou had namelijk in aanloop naar de Indy 8H uitgelegd dat hij het heel gaaf vindt hoe iedereen heel dicht bij elkaar zit, ondanks dat GT3-auto's compleet verschillend kunnen zijn. Verstappen is het helemaal met hem eens. "Het is dan ook logisch dat de onderlinge verschillen erg klein zijn. Voor mij is het besturen van dit type auto een beetje buiten mijn comfortzone, maar ik vind het geweldig. Ik houd ervan om in allerlei verschillende klassen uit te komen. Wat Alex betreft: we hebben wel eens online tegen elkaar geracet. In het echt hebben we nog nooit tegelijk geracet, maar ik hoop dat dat er ooit nog eens van komt."