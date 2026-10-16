De Formule 1 is nog altijd voornemens om het seizoen af te sluiten met twee races in het Midden-Oosten, maar een definitieve bevestiging over de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi laat nog op zich wachten. Terwijl de elf teams volgens ESPN nog in het duister tasten over het exacte slot van de kalender, heeft de aanhoudende onzekerheid directe gevolgen voor de titelstrijd, waarin Mercedes-coureur Kimi Antonelli aan de leiding gaat.

Volgens de huidige kalender wordt het Formule 1-seizoen afgesloten met een triple header, bestaande uit Las Vegas op 22 november, Qatar op 29 november en de seizoensfinale in Abu Dhabi op 6 december. De laatste twee races op die lijst staan echter ter discussie sinds de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië in april werden geannuleerd vanwege de oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran. Hoewel de vijandelijkheden sindsdien zijn afgekoeld, zorgen de aanhoudende spanningen in de regio nog altijd voor vraagtekens rondom het doorgaan van het tweeluik in het Midden-Oosten.

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Deadline verstreken zonder aankondiging

Vorige maand liet de Formule 1 aan de elf renstallen weten dat er uiterlijk half oktober een formeel besluit zou worden genomen over het wel of niet doorgaan van de twee slotraces. De F1 Commission besprak de situatie vorige maand, waarna Audi-teambaas Mattia Binotto tijdens de persconferentie in Bakoe tekst en uitleg gaf over de gemaakte afspraken: "Zoals we tijdens de F1-commissie afgelopen maandag hebben besproken, is half oktober het laatste moment om zo'n besluit te nemen", klonk het.

Tijdens de verplaatste Grand Prix van Bahrein, die na de annulering in april uiteindelijk op het circuit van Sepang in Maleisië werd verreden, liet Formule 1-topman Stefano Domenicali zich al uit over het slot van het seizoen: "Ja, zoals we al hebben gezegd, is de kalender bevestigd: de laatste twee Grands Prix worden in Qatar en Abu Dhabi gehouden. Dit is de koers die we hebben gekozen op basis van de informatie en garanties die we hebben, en die we absoluut nodig hebben, uiteraard. Dit is de strategie die we tot het einde van het jaar zullen hanteren", aldus de Italiaan.

Later nuanceerde de Formule 1 het woord 'bevestigd' uit de verklaring van Domenicali echter, door aan te geven dat de situatie nog altijd vloeibaar is en dat de laatste twee races nog niet definitief vaststaan. De koningsklasse heeft inmiddels afstand genomen van het idee dat er een aparte officiële aankondiging komt over waar het seizoen zal eindigen. Het uitgangspunt is dat de kalender wordt afgewerkt zoals gepland, tenzij anders wordt gecommuniceerd. Bronnen binnen verschillende teams laten weten dat deze gang van zaken achter de schermen voor verwarring zorgt bij het maken van de logistieke plannen.

Imola achter de hand als noodoptie

De commerciële overeenkomst tussen de Formule 1, de teams en de wereldwijde uitzendpartners schrijft voor dat het wereldkampioenschap uit minimaal 22 Grands Prix moet bestaan. Aangezien de kalender oorspronkelijk 24 races telde en de race in Bahrein inmiddels succesvol is ingehaald in Maleisië, hoeft er bij het wegvallen van Qatar en Abu Dhabi nog maar één vervangend evenement uit de grond te worden gestampt om aan dat minimum te voldoen.

Voor die eventuele invalbeurt blijft het Italiaanse circuit van Imola in beeld als vervanger voor de seizoensfinale. Volgens bronnen rondom de organisatie kan het besluit om het slot van het kampioenschap van het Midden-Oosten naar Italië te verplaatsen nog tot half november worden genomen. Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari wordt inmiddels al gewerkt aan de opbouw van tribunes.

Gevolgen voor titelstrijd Antonelli

De onduidelijkheid rondom het aantal resterende races heeft directe invloed op de ontknoping van het wereldkampioenschap. Na zeventien verreden ronden gaat Antonelli aan de leiding met 340 punten, gevolgd door Mercedes-teammaat George Russell met 238 punten. Ferrari-coureur Lewis Hamilton staat met 229 punten op de derde plaats, vlak voor Red Bull Racing-coureur Max Verstappen (221 punten), Charles Leclerc (215 punten) en Lando Norris (201 punten).

Journalist Nate Saunders stipt aan dat het schrappen van races in de slotfase van het seizoen grote gevolgen kan hebben voor de manier waarop de wereldtitel wordt beslist: "Een annulering zou een absurde situatie kunnen opleveren als die op het verkeerde moment komt", schrijft hij. "Mocht de F1 de laatste twee races moeten schrappen en er één slotrace van maken voordat Kimi Antonelli het kampioenschap heeft veiliggesteld, dan kan het zover komen dat hij via een persbericht tot kampioen wordt uitgeroepen, omdat er dan 25 punten minder beschikbaar zijn waarmee iemand hem nog kan inhalen."

Zolang de huidige kalender intact blijft, krijgt Antonelli volgend weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin zijn eerste kans om het wereldkampioenschap op het asfalt veilig te stellen. Op het Circuit of the Americas, waar van 23 tot en met 25 oktober wordt geracet, heeft de jonge Italiaan na afloop een voorsprong van 125 punten nodig op zijn concurrentie. Om zijn huidige marge van 102 punten in Texas voldoende uit te bouwen, moet Antonelli de race winnen en is hij afhankelijk van mindere resultaten van zowel Russell als Hamilton.