Voormalig Formule 1-coureur en analist Martin Brundle heeft in zijn column voor Sky Sports F1 hard uitgehaald naar de pitstopstrategie van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Singapore van afgelopen zondag. De Ferrari-coureur negeerde een oproep van het team om tijdens een Virtual Safety Car naar binnen te komen, reed 44 ronden op een set zachte banden en viel uiteindelijk vanaf een podiumpositie terug naar de zesde stek. Volgens Brundle was het een 'bizarre' keuze.

Ferrari had voorafgaand aan de 62 ronden tellende race op het Marina Bay Street Circuit een tweestopper op het oog voor zowel Hamilton als teammaat Charles Leclerc. Laatstgenoemde mocht de race vanaf de tweede stek aanvangen op het zachte rubber, terwijl Hamilton vanaf de derde plaats op de medium band vertrok. In ronde achttien dook de Brit al vroeg naar binnen om te wisselen naar de zachte band, waarna hij de resterende 44 ronden niet meer in de pitstraat verscheen.

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Gemiste kans onder Virtual Safety Car

In de 39e en 40e ronde diende zich het kantelpunt van de wedstrijd aan. De Aston Martin van Lance Stroll viel stil bij bocht 15 vanwege een defecte koppeling en moest van de baan worden gehaald. De wedstrijdleiding riep een Virtual Safety Car in het leven, waarna de pitmuur van de Italiaanse grootmacht beide coureurs naar binnen riep. Leclerc gaf gehoor aan die oproep, liet een setje mediums onder zijn wagen schroeven en stelde achter winnaar Max Verstappen de tweede plaats veilig. Hamilton reed op dat moment op de derde stek, maar miste de ingang van de pitstraat en besloot buiten te blijven.

Brundle snapt maar weinig van die gang van zaken: "Hamilton startte op een nieuwe set medium-banden, maar begon naarmate de race vorderde moeite te krijgen", klinkt het. "Alsof hij op een duidelijke twee-stopstrategie zat, ging hij al in ronde 18 naar binnen voor zachte banden. Merkwaardig genoeg stopte hij daarna niet meer, terwijl hij de kans had op een relatief goedkope pitstop onder een Virtual Safety Car, toen de vastgelopen Aston Martin van Lance Stroll van het circuit moest worden gehaald."

Zwaar tijdverlies in slotfase

Op het versleten zachte rubber zakte het tempo van de Ferrari-coureur in de slotfase van de Grand Prix volledig in. Vanaf ronde 41 verloor hij gemiddeld maar liefst 2,5 seconden per ronde ten opzichte van Leclerc. Uiteindelijk kwam de Brit op 53,188 seconden achterstand van racewinnaar Verstappen als zesde over de streep, achter Kimi Antonelli en beide bolides van McLaren.

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt over de sportieve gevolgen in de slotfase en de rolverdeling tussen de cockpit en de pitmuur: "Hamilton zakte daarna gestaag weg in het klassement en verloor uiteindelijk de vijfde plaats aan Oscar Piastri's McLaren in de slotfase, ondanks dat de Australiër een ongeplande stop had gemaakt voor een lekke band. Na de race bleek dat de overstap naar een een-stopstrategie, waarvoor hij 44 ronden op dezelfde banden moest rijden, Hamiltons eigen beslissing was geweest. Hij verontschuldigde zich bij het team voor de keuze."

Volgens Brundle laat het moment goed zien hoe moeilijk het is om vanuit de auto het overzicht te bewaren. "Het is moeilijk om een moderne F1-auto te besturen en tegelijk de strategie van het team te beheren vanuit de cockpit, en het incident was veelzeggend. Ferrari had blijkbaar verwacht dat Hamilton onder de VSC zou stoppen", aldus de analist. Teambaas Fred Vasseur bevestigt dat en laat weten dat zijn coureur als tweede of derde over de streep had kunnen komen, als hij de oproep voor de pitstop niet had genegeerd.

Hamilton trekt het boetekleed aan

Direct na het vallen van de vlag bood Hamilton over de boordradio zijn excuses aan bij zijn engineers. Omdat de Brit zich niet lekker voelde na de fysiek zware avondrace, liet hij na afloop de verplichte mediaverplichtingen in Singapore aan zich voorbijgaan. Later liet hij via social media alsnog van zich horen over zijn mislukte gok: "Gisteren was niet het resultaat waar we op hoopten, en dat ligt aan mij. Op een circuit waar het lastig is om in te halen, moet je iets anders proberen, en ik koos voor een strategie die uiteindelijk niet heeft uitgepakt", zo laat Hamilton optekenen.

De routinier weigert naar de pitmuur te wijzen voor het mislopen van het podium en vervolgt: "Het is een pijnlijke les om te leren, maar ik neem volledige verantwoordelijkheid voor de beslissingen die ik heb genomen. In deze sport zal niet elke keuze goed uitpakken. Het gaat erom dat je accepteert wanneer je het verkeerd hebt, en hoe je daarna verder gaat." Lewis Hamilton geeft een interview in de media pen tijdens een Formule 1-weekend"> Lewis Hamilton spreekt de media toe na zijn teleurstellende race.

Ondanks de gemiste punten houdt de nummer drie uit het wereldkampioenschap vertrouwen in de snelheid van de Ferrari. "Ik ben het team dankbaar voor het werk dat zij elk weekend verzetten. P6 weerspiegelt niet het tempo dat we het hele weekend in de auto hadden, en ondanks het resultaat zijn er positieve punten om mee te nemen", aldus Hamilton. Met 229 punten bezet hij momenteel de derde stek in het wereldkampioenschap achter klassementsleider Antonelli (340 punten) en George Russell (238 punten). Verstappen volgt met 221 punten op de vierde plaats.