Formule 1-analist Peter Windsor schrijft de sportieve ommekeer van Red Bull Racing en Max Verstappen dit seizoen toe aan de vrijheid die de Nederlander krijgt achter het stuur. In een livestream op zijn eigen YouTube-kanaal stelt de 74-jarige analist dat de renstal zijn kopman een 'template' meegaf met minimale richtlijnen voor het energiemanagement en daar vervolgens volledig omheen heeft gewerkt op basis van zijn rijstijl. Windsor plaatst die werkwijze lijnrecht tegenover de aanpak van Ferrari, waar Charles Leclerc door dwingende instructies juist in de problemen zou zijn gekomen.

De complimenten van Windsor volgen op een periode waarin Red Bull Racing na een stroeve seizoensstart met de RB22 de weg omhoog weer heeft ingezet. Waar de renstal in de openingsrondes nog kampte met betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan snelheid, wist Verstappen zowel de Grand Prix van Maleisië als afgelopen zondag de race in Singapore te winnen. Of die wederopstanding daadwerkelijk te danken is aan het door Windsor geschetste 'template', is door het team zelf niet bevestigd. Wel wees teambaas Laurent Mekies na het raceweekend in Singapore op het technische aandeel van zijn coureur bij het herstel en het leggen van het fundament voor 2027.

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Energiemanagement bij Verstappen en Leclerc

De nieuwe motorreglementen van dit jaar, waarbij het vermogen voor vijftig procent uit de verbrandingsmotor en voor vijftig procent uit de elektrische batterij wordt gehaald, bezorgen veel teams hoofdbrekens als het gaat om het terugwinnen van energie en de remtechniek. Windsor laat in zijn analyse geen spaan heel van de huidige regels: "We hebben dit jaar deze belachelijke motorreglementen. Iedereen was de weg kwijt, behalve Mercedes. De rest vroeg zich af hoe ze energie moesten terugwinnen en inzetten en hoe de coureurs moesten remmen. Leclerc was de weg bijvoorbeeld kwijt", klinkt het.

Volgens de voormalig teammanager zit het verschil tussen de prestaties van Verstappen en die van Leclerc in de manier waarop de engineers hun richtlijnen opleggen. Hij vervolgt: "Volgens mij heeft Red Bull Racing een soort template aan Verstappen gegeven, waarin het team aangaf wat hij minimaal moest doen om het energiemanagement op orde te krijgen. Daarnaast hebben ze om de manier waarop hij wilde rijden heen gewerkt. Dat is heel anders dan de aanpak van Ferrari, waar ze gewoon zeiden: 'Zo moet je het maximale uit de batterij halen. Je moet de auto zo besturen.' Volgens mij raakte Leclerc daardoor in de war."

Hoewel die lezing van Windsor een persoonlijke inschatting is, bleek eerder dit seizoen al uit de feiten dat het energiemanagement een gevoelig punt is bij de Italiaanse renstal. Zo kreeg de Monegask tijdens de kwalificatie in Monza te maken met een probleem in het energiemanagement dat in de vrije trainingen nog niet speelde, waardoor hij al in Q2 dreigde te stranden. De Ferrari-coureur liet zelf optekenen dat de huidige krachtbron tekortkomingen vertoont en legde uit dat zelfs het kortstondig liften in een bocht direct grote gevolgen heeft voor de energieopbouw en het vermogen op het daaropvolgende rechte stuk. Afgelopen zondag kwam Leclerc in Singapore als zesde over de streep, nadat hij eerder op de boordradio had geklaagd dat zijn SF-26 uit zichzelf afremde.

Positie van Leclerc binnen Ferrari

Niet alleen de technische voorschriften vanaf de pitmuur, maar ook de onderlinge dynamiek binnen de renstal uit Maranello speelt volgens Windsor een rol. Sinds het vertrek van voormalig teammaat Carlos Sainz deelt Leclerc de pitbox met Lewis Hamilton, die met 229 punten momenteel de derde plaats bezet in het wereldkampioenschap, één plek boven Verstappen (221 punten). "Ik vraag me ook af of Leclerc zoveel problemen had gehad om zich aan te passen als Sainz zijn teamgenoot nog was. Een deel van het probleem was dat Lewis zich sneller aanpaste. Veel dingen die Ferrari wilde doen, pasten bij de rijstijl van Lewis", aldus Windsor.

De analist is van mening dat Leclerc daardoor intern weinig ruimte had om tegen de koers van zijn team in te gaan: "Leclerc zat daardoor in een positie waarin hij niks kon zeggen. Als hij iets had gezegd, zou Ferrari zeggen: 'Nou, bij Lewis werkt het wel. Houd je mond en ga aan het werk. Neem zijn afstelling gewoon over.' Verstappen had die situatie nooit bij Red Bull Racing." Over hoe de Oostenrijkse formatie met zijn kopman omgaat, voegt hij toe: "Ze zouden dit nooit durven zeggen tegen hem en dat zou ook de verkeerde aanpak geweest zijn. Ze hebben hem zijn weg laten vinden en daarom is het nu zo'n goed pakket."

Gevoel van Verstappen versus telemetriedata

Windsor haalt in zijn verhaal ook grootheden van vroeger aan, zoals Jackie Stewart, Michael Schumacher en Niki Lauda, als voorbeelden van coureurs om wie een team heen werd gebouwd. "Een belangrijk punt bij de successen van Red Bull Racing is dat het heel makkelijk is om te denken: 'Oh, we hebben een heel snelle coureur met Verstappen. We moeten gewoon een geweldige auto voor hem bouwen.' Het gaat echter om de samenwerking tussen de auto en de coureur. Ze respecteren het gevoel van Verstappen en wat voor wensen hij heeft", zo legt hij uit. "Ze lieten Verstappen zijn eigen weg vinden. Dat verdient een groot compliment. Dit is nogmaals een voorbeeld waarom je als team een stercoureur van het niveau van Verstappen moet hebben."

Als een kijker in de livestream opmerkt dat Mekies heeft gezegd dat Verstappen dingen aanvoelt die niet in de data terug te vinden zijn, trekt Windsor een vergelijking met voormalig Formule 1-coureur Carlos Reutemann tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Canada in 1979: "Na zo'n tien ronden in de vrije training kwam hij binnen en zei hij dat er iets verkeerd was aan de achterkant van de auto. De monteurs controleerden alles aan de auto en zeiden dat alles in orde was. Een ronde later kwam Reutemann weer binnen: 'Nee, het is er nog.' Uiteindelijk haalden ze de hele auto uit elkaar en ontdekten ze een haarscheurtje in de aandrijflijn. Dat was heel indrukwekkend. Verstappen heeft dat ook, absoluut", stelt Windsor. Uit historische gegevens van die Canadese Grand Prix in 1979 blijkt overigens dat Reutemann destijds vanaf de elfde plaats vertrok en na 23 ronden uitviel vanwege een defect aan de achterophanging; het verhaal over het haarscheurtje in de aandrijflijn tijdens de trainingen is niet onafhankelijk gedocumenteerd.

Desondanks sluit de lof over de technische feedback van de Limburger naadloos aan bij eerdere uitspraken van Mekies, die woensdag nog zijn contract als teambaas verlengde tot en met 2031. Te gast bij de podcast Data and Instinct noemde Mekies zijn coureur eerder al "de beste sensor in de auto", nadat Verstappen tijdens de wintertests in Barcelona al na drie ronden een mankement aan een specifiek onderdeel doorgaf dat op geen enkel computerscherm of AI-systeem te zien was. Voor Red Bull Racing, dat met 332 punten momenteel de vierde plaats bezet in het constructeurskampioenschap achter Mercedes (578 punten), Ferrari (444 punten) en McLaren (339 punten), staat volgend weekend in Austin de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma. Daar neemt Tom Hart naar verwachting tijdelijk de honneurs waar als race-ingenieur van Verstappen, als vervanger van Gianpiero Lambiase.