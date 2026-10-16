Wie is supertalent Rafael Câmara, de enige rookie op de Formule 1-grid in 2027?

Haas heeft donderdag officieel bevestigd dat Rafael Câmara in 2027 zijn debuut maakt in de Formule 1. De 21-jarige Braziliaan tekent een meerjarig contract bij de Amerikaanse renstal, al is de exacte looptijd van deze verbintenis niet bekendgemaakt. Bij zijn entree op het hoogste niveau neemt de huidige klassementsleider van de Formule 2 het stoeltje over van de 30-jarige Esteban Ocon, van wie eind september al werd bevestigd dat zijn contract na twee seizoenen niet wordt verlengd.

In het seizoen 2027 is Câmara vooralsnog de enige debutant op de Formule 1-grid. Hij gaat bij het team rijden naast de eveneens 21-jarige Brit Oliver Bearman, al is de contractstatus van laatstgenoemde voor 2027 in de bronnen niet eenduidig. Waar sommige berichten zijn aanblijven als vaststaand feit presenteren, omschrijft andere berichtgeving dit nog als een verwachting. Beide coureurs komen voort uit de opleidingsploeg van Ferrari, de fabrikant die tevens de motoren en onderdelen aan Haas levert. Câmara laat na het nieuws optekenen erg blij te zijn met zijn promotie: "Ik ben ontzettend blij dat ik me bij Haas mag voegen als Formule 1-coureur", klinkt het. "Dit is een belangrijke stap in mijn carrière en ik wil Gene Haas en Ayao Komatsu bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Ik ben ook zeer dankbaar voor de steun van de Ferrari Driver Academy en voor alles wat zij door de jaren heen hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Daarnaast ben ik mijn familie dankbaar, die er tijdens dit hele traject altijd voor mij is geweest."

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Opmars Câmara richting de Formule 1

De loopbaan van de in Brazilië geboren coureur kreeg eind 2021 een vervolg, toen hij zich na het behalen van diverse karttitels in november van dat jaar aansloot bij de Ferrari Driver Academy. In 2022 maakte Câmara de overstap naar de eenzitters en kwam hij uit in drie verschillende Formule 4-kampioenschappen. In het kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten eindigde hij op de tweede plaats, terwijl hij in zowel het Italiaanse als het Duitse ADAC Formule 4-kampioenschap als derde in het eindklassement finishte.

Een jaar later vervolgde het talent zijn weg in de Formula Regional Middle East en het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). In het Midden-Oosten sloot hij het seizoen 2023 af als derde in de eindstand, waarna hij in het Europese FRECA-kampioenschap de vijfde plaats bezette. In 2024 eindigde Câmara opnieuw als derde in de Formula Regional Middle East, om datzelfde jaar de titel in het FRECA-kampioenschap op zijn naam te schrijven. Vervolgens debuteerde de Braziliaan in 2025 in de Formule 3 bij het team van Trident. Als rookie wist hij direct het kampioenschap achter zijn naam te zetten door vier overwinningen en vijf polepositions te behalen.

Koers richting titel in de Formule 2

Dit seizoen rijdt Câmara als debutant in de Formule 2 voor het team van Invicta Racing. Hij gaat momenteel aan de leiding in het kampioenschap met 207 punten, waarmee hij een voorsprong van zeven punten verdedigt op naaste achtervolger Nikola Tsolov. De koploper wist tot dusver zes podiumplaatsen bij elkaar te rijden en schreef de hoofdraces in Spanje, België en Azerbeidzjan op zijn naam.

Mocht de Invicta Racing-coureur dit jaar de Formule 2-titel daadwerkelijk veiligstellen, dan gaat hij de boeken in als de enige rijder die het FRECA-kampioenschap, de Formule 3 en de Formule 2 in opeenvolgende seizoenen weet te winnen. Er staan voor dit seizoen nog twee Formule 2-raceweekenden op het programma, al is het vanwege de situatie in het Midden-Oosten nog onzeker of de slotrondes in Qatar en Abu Dhabi doorgang kunnen vinden.

Komatsu onder de indruk na test in Portimão

Voorafgaand aan het tekenen van zijn contract werkte Câmara in augustus een driedaagse TPC-test (Testing of Previous Cars) af op het Portugese circuit van Portimão in de VF-25, de bolide van vorig jaar. Ook regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli en Haas-reservecoureur Ryo Hirakawa namen deel aan deze evaluatieprogramma's van de Amerikaanse formatie. Teambaas Komatsu geeft aan dat het optreden van de jonge Braziliaan in Portugal een belangrijke rol speelde bij de uiteindelijke keuze: "Ik ben erg enthousiast dat we zo'n jong en geweldig talent als Rafael Câmara hebben kunnen vastleggen", trapt hij af. "Ik hoef niemand te vertellen over zijn prestaties in de opstapklassen; die zijn zeer indrukwekkend. Tijdens zijn deelname aan ons TPC-programma in Portugal bewees hij dat hij zich uitstekend staande kan houden, zelfs met beperkte tijd om de auto te leren kennen; hij liet zien dat hij over meer beschikt dan alleen pure snelheid."

De Japanse teambaas vervolgt: "Rafa wist een omgeving te creëren waarin hij het maximale uit zichzelf kon halen; dat was zeer indrukwekkend, en de rondes die hij reed waren zonder meer bijzonder. We zijn erg enthousiast over deze kans. Als Haas zijn we volledig toegewijd om dit talent te begeleiden en hem een plek te bieden waar hij kan opbloeien. We willen een omgeving creëren waarin hij zich prettig voelt en ondersteund wordt, zodat hij zijn capaciteiten optimaal kan benutten." Ook teameigenaar Haas trekt een vergelijking met de ontwikkeling van zijn huidige coureur: "Ik ben benieuwd wat Rafael Câmara in de Formule 1 kan bereiken, zeker gezien zijn prestaties in de Formule 3 en dit jaar in de Formule 2. Op dit niveau ligt de uitdaging natuurlijk anders, maar zoals we hebben gezien bij Ollie Bearman – die een vergelijkbaar traject doorliep en eveneens verbonden was aan de Ferrari Driver Academy – zijn deze jonge coureurs uitstekend voorbereid en kunnen ze direct van grote waarde zijn voor een team."