Onverslaanbare Verstappen oogst lof: "Hij heeft de reglementen onder de knie"

Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer is onder de indruk van de opmars die Max Verstappen en Oracle Red Bull Racing na een matige start van het seizoen doormaken. Volgens de Brit lijken de Nederlander en zijn renstal in de slotfase van het jaar vrijwel onverslaanbaar. In de F1 Nation-podcast heeft de analist het over 'Mighty Max', nadat de viervoudig wereldkampioen met recente zeges in Maleisië en afgelopen zondag in Singapore weer helemaal terug is in de voorhoede.

De ommekeer bij de formatie uit Milton Keynes werd ingezet tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan, waar Red Bull een pakket aan updates introduceerde. Dankzij die aanpassingen kon Verstappen op het stratencircuit van Bakoe direct de strijd om de zege aangaan met George Russell. Een week later trok de Limburger die goede vorm door door de Grand Prix van Maleisië op zijn naam te schrijven, gevolgd door zijn allereerste overwinning op het Marina Bay Street Circuit in Singapore bij zijn tiende poging. In de stadstaat won de Red Bull-coureur niet alleen de hoofdrace vanaf poleposition, maar pakte hij op zaterdag ook al de winst in de sprintrace.

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Palmer ziet herboren Red Bull op verschillende circuits

Volgens Palmer laat deze reeks aan sterke resultaten zien dat de RB22 niet langer afhankelijk is van één specifiek type circuit. "Hij begint er echt uit te zien als een coureur om rekening mee te houden. Ze winnen in Maleisië en ze winnen in Singapore. Dat zijn totaal verschillende circuits in hetzelfde deel van de wereld", klinkt het uit de mond van de voormalig Renault-coureur in de podcast.

De analist stipt aan dat zowel het chassis als de coureur inmiddels het maximale weten te halen uit de nieuwe technische reglementen van dit seizoen. Hij vervolgt: "Dat doet je beseffen dat de Red Bull inmiddels goed presteert op allerlei verschillende soorten circuits. Bovendien hebben ze een coureur die nog altijd ongelooflijk goed is. Hij heeft de nieuwe reglementen duidelijk onder de knie en voelt zich een stuk prettiger in de auto. En dan is er nog de rest van de concurrentie", zo legt Palmer uit.

Dat de Oostenrijkse renstal na een moeizame eerste seizoenshelft weer met de scepter zwaait, verbaast de Britse oud-coureur. Hoewel de top van Red Bull deze week heeft bevestigd dat de actieve ontwikkeling van de huidige wagen na het updatepakket in Bakoe definitief is stopgezet om het vizier op volgend jaar te richten, ziet Palmer het team op dit moment als de dominante factor op de grid. "Ik kan er nog steeds niet bij dat we inmiddels in oktober zitten en ons afvragen wie er een einde kan maken aan de dominantie van Verstappen in de Formule 1. Het is ongelooflijk dat we op dit punt zijn beland, als je kijkt naar waar ze aan het begin van het seizoen stonden, en zelfs halverwege het jaar. Nu we de laatste fase van het seizoen ingaan, lijken Verstappen en Red Bull vrijwel onverslaanbaar", aldus de analist.

Hinchcliffe wijst op snel verschuivende krachtsverhoudingen

Voormalig IndyCar-coureur en analist James Hinchcliffe sluit zich in dezelfde podcast aan bij de woorden van zijn collega. Ook de Canadees ziet dat het team onder leiding van teambaas Laurent Mekies op uiteenlopende circuits over veel snelheid beschikt. "Het is een interessante gedachte, want als je kijkt naar de snelheid die ze in Bakoe hadden, vervolgens in Maleisië en nu in Singapore, dan zie je drie behoorlijk verschillende circuits waarop ze allemaal erg snel waren", zo vertelt Hinchcliffe.

Tegelijkertijd plaatst Hinchcliffe een kanttekening bij hoe snel de pikorde in dit eerste jaar van de nieuwe reglementen verandert. Waar Mercedes-AMG Petronas F1 Team momenteel aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap met 578 punten, gevolgd door Ferrari (444 punten), McLaren (339 punten) en Red Bull (332 punten), wisselt de vorm van de dag volgens hem continu. "Een paar races daarvoor zeiden we echter nog dat McLaren de maatstaf was. En niet veel eerder was Mercedes dat natuurlijk lange tijd. Ik heb het gevoel dat de krachtsverhoudingen in dit eerste jaar met een nieuw reglement veel sneller verschuiven dan we gewend zijn", laat hij optekenen.

Verstappen haalt meer uit de auto dan Ferrari

Dankzij de recente zegereeks is Verstappen inmiddels opgeklommen naar de vierde stek in het rijderskampioenschap met 221 punten. Daarmee staat hij vlak achter Lewis Hamilton (229 punten) en Russell (238 punten), terwijl Andrea Kimi Antonelli het klassement aanvoert met 340 punten. Teammaat Isack Hadjar bezet met 97 punten de achtste plaats. Als Hinchcliffe de vraag krijgt of Red Bull in Singapore daadwerkelijk over de snelste auto van het veld beschikte, geeft hij aan dat vooral de kwaliteiten van de Nederlander het verschil maakten ten opzichte van de SF-26 van Charles Leclerc en Hamilton.

"Absoluut. Maar niet per se als je puur naar de snelheid van de auto kijkt. Als je bijvoorbeeld de ideale rondetijden in de kwalificatie bekijkt, dan waren de Ferrari's sneller. Max haalde er alleen meer uit", legt de Canadese analist uit. Uit data-analyse van de kwalificatie op Marina Bay blijkt dat wanneer de beste sectortijden bij elkaar worden opgeteld, Hamilton in theorie 0,030 seconde sneller was dan de uiteindelijke poleronde van de Red Bull-kopman.

Voor het vervolg van het seizoen, dat aankomend weekend verdergaat met de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, ziet Hinchcliffe de combinatie van de Limburger en zijn verbeterde bolide dan ook als het richtpunt voor de concurrentie: "Max is zonder twijfel de maatstaf. Ik denk dat Red Bull zeer competitief is en als je een auto hebt die vooraan mee kan doen, met Max achter het stuur, dan wordt die combinatie vanzelf de maatstaf."