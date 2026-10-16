De eerste vrije training van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS in Portimão zit erop en het was Christopher Haase die de snelste tijd klokte. De Audi-coureur van Eastalent Racing zette een ronde neer van 1:42.643. Kelvin van der Linde met een Team WRT-BMW werd tweede op 0.004 seconden achterstand. Max Verstappen moest genoegen nemen met P15, totdat zijn Mercedes-AMG in de slotfase nog iets verder terugviel.

Het was de reservecoureur en teambaas zelf die de openingsfase van VT1 op het Autódromo Internacional do Algarve op zich nam. Verstappen bleef maar liefst 47 van de negentig minuten achter het stuur zonder naar binnen te komen. Hij was volop bezig met het verzamelen van data voor de long runs. Zijn stint werd echter al in zijn eerste pushronde verstoord. Verstappen kwam Ezequiel Pérez Companc tegen en tikte de Saintéloc-Audi in bocht drie in de rondte. Het incident wordt nog onderzocht door de stewards van de SRO.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen blijft tot halverwege sessie achter het stuur

Kelvin van der Linde was het snelst halverwege de vrijdagochtendsessie. De coureur van de nummer-32-WRT-BMW stond bovenaan met een 1:42.467. Het was een één-twee-drie voor BMW op dat moment. Jake Dennis stond namelijk tweede met de nummer-98 van ROWE Racing en Max Hesse in de nummer-46 van Team WRT vonden we op de derde stek. De nummer-17-GetSpeed-AMG en de nummer-34-Walkenhorst-Aston Martin maakten de top vijf af.

Verstappen kwam iets meer dan een halve seconde tekort ten opzichte van de snelste tijd van Van der Linde. Een 1:43.046 bezorgde hem de vijftiende positie, voordat hij de pitstraat opzocht.

© SRO/JEP

Haase verslaat Van der Linde nipt

Chris Lulham nam de nummer-3-AMG van Verstappen Racing over voor een minuut of twintig. Ben Barnicoat verreed daarna nog een korte stint, voordat Verstappen zelf met een paar minuten te gaan opnieuw naar buiten werd gestuurd voor een paar pushronden. De auto zakte uiteindelijk terug naar P20 in de eerste vrije training.

Christopher Haase met de Eastalent-Audi sloot de sessie als snelste af. Hij versloeg de eerdere tijd van Van der Linde met slechts vier duizendsten van een seconde. De nummer-99-Tresor Attempto-Audi eindigde als derde met een 1:42.686 dankzij Alex Aka.

De best geklasseerde Nederlander was Morris Schuring, die twaalfde werd met de Boutsen VDS-Porsche. De volledig Nederlandse KPX Motorsport-BMW van Yelmer Buurman, Jop Rappange en Nigel Schoonderwoerd zat er ook goed bij met P16 algemeen en de derde plaats in de Bronze Cup.