Ben Barnicoat, Chris Lulham en Max Verstappen sloten de eerste vrije training van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS af als twintigste. Het was de viervoudig wereldkampioen die de meeste meters reed in de vrijdagochtendsessie in Portimão. Barnicoat legt uit dat de Mercedes-AMG nog niet helemaal naar behoren reageert in de long runs en dus was Verstappen vooral bezig met het verzamelen van data in een stint van bijna vijftig minuten.

"Het is geen nieuwe auto voor mij, want ik heb al een paar keer met een Mercedes geracet, maar ik ben natuurlijk gewend om in IMSA met de Lexus te rijden", vertelde Barnicoat over hoe hij zelf naar het begin van het weekend kijkt. "Het is een kwestie van opnieuw vertrouwd raken en me aanpassen. Het is een net wat andere auto, maar het gaat behoorlijk goed. Ik heb natuurlijk erg snelle teamgenoten en zij doen het uitstekend", zei hij, terwijl hij Lulham en Verstappen complimenteerde. "Tot nu toe gaat alles goed. Het is een belangrijke dag vandaag. We gaan proberen een goede kwalificatie neer te zetten, zodat we morgen een sterke dag kunnen beleven."

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Barnicoat over samenwerking met Verstappen

Barnicoat beschrijft de samenwerking met de viervoudig wereldkampioen dit weekend: "Eerlijk gezegd voelt het precies hetzelfde als samenwerken met een normale GT-teamgenoot. Hij is zo nuchter en bescheiden, maar tegelijkertijd enorm getalenteerd. Hij had sinds de 24 uur van de Nürburgring niet meer in de auto gereden, en in letterlijk zijn eerste ronde gisteren [in de Paid Test Session] dacht ik alleen maar: 'Wauw, oké!' Hij heeft maar heel weinig tijd nodig om op snelheid te komen. Datzelfde geldt voor Chris, die een fantastisch seizoen heeft beleefd en tot nu toe erg goed presteert. Ik zal waarschijnlijk een tandje bij moeten zetten om hen bij te kunnen houden."

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Feedback van Max Verstappen over de Mercedes-AMG

Wat is tot nu toe de feedback van Max Verstappen over de AMG met startnummer 3? "Hij is er behoorlijk tevreden over, maar we moeten de auto absoluut nog wat verbeteren. De algemene conclusie is tot dusver dat we een behoorlijk snelle bolide hebben, maar dat hij op dit moment niet de makkelijkste is om te besturen. En als je een stint van een uur moet rijden en het is niet makkelijk te besturen, dan gaat dat op een gegeven moment zwaar wegen. Dat was dan ook de reden voor een long run: we wilden proberen het rijgedrag wat makkelijker te maken en ons zo goed mogelijk voorbereiden op morgen, zeker voor het rijden in het donker. Omdat het vanochtend wat koeler was, geeft dat waarschijnlijk een goed beeld van de omstandigheden zoals die zullen zijn zodra het donker wordt." Het grootste deel van het laatste uur van de race op zaterdag zal in volledige duisternis worden verreden. "We wilden simpelweg een goed gevoel krijgen van hoe we er dan voor staan."