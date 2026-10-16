Max Verstappen debuteert dit weekend in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Hij deelt de Mercedes-AMG van Verstappen Racing met Ben Barnicoat en vaste coureur Chris Lulham tijdens een wedstrijd van drie uur op het Autódromo Internacional do Algarve. De eerste vrije training werd vanochtend al verreden. Lees hier de samenvatting terug. Het drietal gaat nu in actie komen tijdens de vrijdagmiddagsessie.

Vrije Training 2 wordt hieronder op het officiële YouTube-kanaal GTWorld uitgezonden.

Je kunt ook de onboardbeelden van de Mercedes-AMG van Verstappen Racing live volgen.