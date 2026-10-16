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Barnicoat, Lulham and Verstappen in AMG at Portimao — Foto: © SRO/JEP

LIVE (gesloten) | Max Verstappen in GT World Challenge: volg Vrije Training 2 in Portimão hier live mee

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen debuteert dit weekend in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Hij deelt de Mercedes-AMG van Verstappen Racing met Ben Barnicoat en vaste coureur Chris Lulham tijdens een wedstrijd van drie uur op het Autódromo Internacional do Algarve. De eerste vrije training werd vanochtend al verreden. Lees hier de samenvatting terug. Het drietal gaat nu in actie komen tijdens de vrijdagmiddagsessie.

Vrije Training 2 wordt hieronder op het officiële YouTube-kanaal GTWorld uitgezonden.

Je kunt ook de onboardbeelden van de Mercedes-AMG van Verstappen Racing live volgen.

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