Bruno Michel, de CEO van de Formule 2, heeft bevestigd dat de slotraces in Qatar en Abu Dhabi gewoon op de kalender blijven staan en niet geannuleerd gaan worden door de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. Tegenover de media, waaronder PlanetF1, laat de topman weten dat zowel de koningsklasse als de opstapklasse het lopende seizoen definitief gaan afronden op de circuits van Lusail en Yas Marina.

De geplande seizoensontknoping in het Midden-Oosten staat al maanden flink ter discussie vanwege de geopolitieke onrust in de regio. Nadat Amerikaanse acties in Iran voor nog meer instabiliteit zorgden, maakte de Formule 1 op 14 maart bekend dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië dit jaar geschrapt werden. Daardoor vielen ook meteen de bijbehorende ronden van de Formule 2, Formule 3 en F1 Academy weg. Hoewel de race van Bahrein begin deze maand eenmalig werd ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, bleef het evenement in Saoedi-Arabië definitief zonder vervanger en troffen Houthi-rebellen uit Jemen vlak voor de uitspraken van Michel nog een Saudische luchthaven en het hoofdkantoor van Aramco. Verschillende teambazen vroegen de organisatie om uiterlijk half oktober duidelijkheid te verschaffen met het oog op het eventueel inhuren van seizoenspersoneel voor reservelocatie Imola, maar vanuit de Formule 1 klinkt het dat de huidige kalender bevestigd blijft tot het tegendeel blijkt.

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Volledig vertrouwen

Volgens Michel bestaat er achter de schermen geen twijfel meer over het doorgaan van de twee lucratieve slotweekenden en trekt de Formule 2 hierin volledig samen op met het hoofdkampioenschap. "Voor nu, en ik denk dat het volkomen duidelijk is, staan Qatar en Abu Dhabi op de kalender, en we gaan het kampioenschap afmaken in Qatar en in Abu Dhabi", zo stelt de Fransman. "We volgen Formule 1 daarin. Formule 1 is zich volledig bewust van de situatie en van wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat we die twee races afwerken in de best mogelijke omstandigheden, en dat zal ook zo zijn. Dus we kijken er echt naar uit, want we hebben een fantastisch kampioenschap om af te ronden, met veel coureurs, drie coureurs, die om de titel vechten. We kijken er echt naar uit om die laatste twee races in Qatar en Abu Dhabi te hebben."

Mening van coureurs

Niet iedereen binnen de paddock staat overigens te springen om de reis naar de Golfregio te maken. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen liet eerder al doorschemeren dit jaar liever niet meer in het Midden-Oosten te willen racen vanwege de veiligheidssituatie. Gevraagd naar coureurs die zich mogelijk nog uitspreken tegen het afreizen naar de regio, benadrukt Michel dat dit niets verandert aan de plannen van de organisatie. "Nou, dan zullen Qatar en Abu Dhabi niet geschrapt worden", besluit hij. "En je weet dat coureurs altijd een mening hebben over van alles en nog wat. Maar ik zeg je nu: we willen het seizoen daar zeker afmaken, en dat is ook waar Formule 1 mee bezig is, en waar we naartoe gaan."