De eerste vrije training van Max Verstappen begon niet vlekkeloos op het Autódromo Internacional do Algarve. Hij kwam er meteen in zijn eerste pushronde op pijnlijke wijze achter dat het heel druk op de baan is met 61 GT3-auto's. De Mercedes-AMG van Verstappen Racing heeft een waarschuwing gekregen.

De openingssessie van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS begon om 8:45 uur lokale tijd. Verstappen kroop als eerste achter het stuur van de nummer-3-bolide. Slechts drie bochten na zijn out lap spinde de viervoudig wereldkampioen iemand in de rondte. Het was de Saintéloc-Audi van Ezequiel Pérez Companc. Verstappen leek van mening dat de Argentijn hem had afgesneden en stak geïrriteerd zijn hand op.

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Waarschuwing en BWP voor Verstappen

De stewards hebben Verstappen een formele waarschuwing gegeven en één zogeheten Behaviour Warning Point (BWP). Bij drie BWP's resulteert het in een gridstraf, dus na dit incident hoeft de Limburger zich daar niet druk om te maken.

De coureur van de Saintéloc-Audi verklaarde tegenover de stewards dat hij zich concentreerde op de auto's voor hem en Verstappen aan zijn rechterzijde niet kon zien. Pérez Companc beschouwde het als een ongelukkig race-incident. Verstappen legde op zijn beurt uit dat hij een inhaalactie inzette, waarbij hij ervan uitging dat de Audi aan de buitenkant zou blijven. Hij was verrast dat Pérez Companc naar binnen stuurde.

De stewards hielden bij hun beoordeling rekening met verzachtende omstandigheden: het incident vond plaats in de eerste ronde van de eerste vrije training, en de rits aan auto's voor de Saintéloc-Audi beïnvloedde de gekozen lijn van de Argentijn.