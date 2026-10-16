Christian Horner heeft tijdens de promotietour voor zijn aankomende autobiografie Drive een speelse sneer uitgedeeld aan Guenther Steiner. De voormalig teambaas van Oracle Red Bull Racing stelt in zijn media-optredens dat de oud-teambaas van het Haas F1 Team zijn gehele bekendheid te danken heeft aan de Netflix-serie Formula 1: Drive to Survive, terwijl de Italiaan in de koningsklasse nog nooit op het podium wist te staan.

Hoewel Horner kritische kanttekeningen plaatst bij hoe de serie tot stand komt, ziet de Brit wel in dat de enorme populariteit van de docuserie de sport veel goeds heeft gebracht. Steiner groeide vooral vanaf het tweede seizoen, waarin hij fel uitviel tegen zijn toenmalige Haas-coureurs, door zijn directe persoonlijkheid en uitgesproken taalgebruik uit tot een ware publiekslieveling. De reeks telt inmiddels acht uitgezonden seizoenen en een negende seizoen staat gepland voor begin volgend jaar.

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Montage en beeldvorming

Volgens de voormalig Red Bull-topman bepaalt de regie in de montagekamer uiteindelijk hoe de hoofdrolspelers op het scherm overkomen. "Deze jongens maken een tv-show, dus ze nemen uren en uren beeldmateriaal op, en het gaat helemaal om hoe je iets monteert", zo legt Horner uit in de media, opgetekend door Motorsport.com. "Je kunt iemand de schurk of de held laten lijken, of omgekeerd. Die serie is ongelooflijk succesvol geweest, omdat ze ineens het deksel hebben gelicht van sommige rivaliteiten, de persoonlijkheden, de persoonlijkheden van de coureurs en sommige karakters."

Daarbij wijst de Brit direct op de opmars van zijn voormalige collega, die tussen 2014 en 2023 aan het roer stond bij Haas en daar in 2018 met een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap zijn beste resultaat boekte. "Guenther Steiner heeft een carrière opgebouwd dankzij de serie. Ik bedoel, ik denk niet dat hij ooit een podium in de Formule 1 heeft behaald!", grapt Horner, die daar wel meteen een compliment aan toevoegt. "Maar goed voor hem. Hij is een karakter, best een enge figuur toen hij voor ons werkte, maar ja, het heeft een hele nieuwe fanbase naar de sport gebracht, en dat is fantastisch geweest."

Van monteur naar MotoGP

Voordat Steiner uitgroeide tot een bekend gezicht op Netflix en aan de slag ging als tv-analist en podcastmaker, legde hij al een lange weg af in de autosport. Na zijn beginjaren als monteur en technisch manager in de rallysport, maakte hij in 2001 de overstap naar de Formule 1 als managing director bij Jaguar Racing. Na zijn periode bij Red Bull en zijn jarenlange dienstverband bij Haas sloeg de Zuid-Tiroler een nieuwe weg in door met een consortium voor circa 20 miljoen euro het MotoGP-team Tech3 over te nemen van Hervé Poncharal, waar hij sinds begin dit jaar fungeert als CEO.

Kennismaking bij Red Bull

De wegen van Horner en Steiner kruisten elkaar al in 2005, het debuutjaar waarin Red Bull het voormalige team van Jaguar overnam en Steiner aanstelde als technisch operationeel directeur. Die introductie kwam destijds tot stand op voorspraak van Niki Lauda, zo herinnert de Brit zich. "Toen ik bij Red Bull kwam, zeiden ze: we hebben deze kerel aangenomen die Niki Lauda had aanbevolen. Hij werkte vroeger bij Jaguar, en hij heet Guenther Steiner. Ik had nog nooit van hem gehoord, en toen ik hem opzocht op internet, zag hij er nogal eng uit. Dat was mijn eerste indruk. En toen kwam Guenther opdagen."

Op technisch vlak bleek de samenwerking in Milton Keynes rond de ontwikkeling van de RB2 voor het daaropvolgende seizoen echter geen lang leven beschoren. De bolide was voorzien van een krachtbron van Ferrari, maar kreeg direct te maken met flinke koelproblemen. "Hij was toen verantwoordelijk voor de RB2, de Ferrari-aangedreven auto die op Silverstone tijdens een shakedown in ongeveer drie graden oververhitte", blikt Horner terug op die testdag. Voor de teambaas was dat het moment om topontwerper Adrian Newey naar het team te halen, die na het zien van de problematische wagen op Silverstone direct tot een droge conclusie kwam: "Nou, we vergeten die auto maar."