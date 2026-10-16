Wat kan ontketende Verstappen nog in titelstrijd Formule 1: "Dan is er niets dat Max niet kan"

Will Buxton heeft zich na de Grand Prix van Singapore erg lovend uitgelaten over Max Verstappen en Red Bull Racing. Volgens de Britse IndyCar-commentator beschikt de Oostenrijkse renstal momenteel over de beste krachtbron van het veld en is de viervoudig wereldkampioen niet te stoppen zodra hij met plezier en zonder druk kan racen, zo vertelt hij in de podcast SPEED with Harvick and Buxton, die hij samen met voormalig NASCAR-kampioen Kevin Harvick maakt.

Verstappen wist afgelopen zondag op het Marina Bay Street Circuit voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan de Grand Prix van Singapore op zijn naam te schrijven. In zijn 250e Grand Prix-start pakte de Nederlander alweer de 73e overwinning uit zijn carrière. Nadat hij op zaterdag al vanaf poleposition de sprintrace had gewonnen, hield de Red Bull Racing-coureur zondag op de streep Charles Leclerc en Kimi Antonelli achter zich, die daarmee een podiumplaats in Singapore behaalde. Voor Verstappen betekende het zijn tweede Grand Prix-zege op rij, nadat hij eerder ook al de sterkste was in Maleisië.

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Red Bull-Ford heeft de sterkste motor

De formatie uit Milton Keynes heeft dit seizoen een flinke inhaalslag gemaakt, zo oordeelt Buxton. Nadat de samenwerking met Honda werd beëindigd, rijdt Red Bull dit jaar voor het eerst met een eigen Red Bull-Ford-krachtbron. Voorafgaand aan het seizoen werd er volop aangenomen dat Mercedes op motorisch gebied de scepter zou zwaaien, maar in de praktijk blijkt de vork anders in de steel te zitten. "Ik denk dat ze zelf verrast waren over hoe sterk hun motorpakket dit jaar is", klinkt het in de podcast. "Zoals je wellicht weet, kun je je motor in de loop van het seizoen verbeteren als je een achterstand hebt. En iedereen ging er gewoon vanuit dat Mercedes de beste motor in de Formule 1 had, maar het bleek uiteindelijk dat de nieuwe Red Bull/Ford-aandrijving de beste in de Formule 1 is."

Uit metingen van de FIA bleek dat andere fabrikanten een achterstand hadden op de referentie van Red Bull, waardoor de concurrentie gedurende het seizoen via het systeem met ontwikkelingsmogelijkheden volop de kans kreeg om dat gat te dichten. Waar het met de krachtbron vanaf het begin al goed zat, kende de RB22 vooral problemen met het chassis. Met verschillende updates heeft de renstal inmiddels echter grote stappen gezet met de auto. De Brit vervolgt: "Mercedes kreeg tokens om hun motoren te verbeteren, Ferrari kreeg tokens om hun motoren te verbeteren, en datzelfde gold ook voor Audi en Honda. Dus de motor is prima geweest bij Red Bull. De auto zelf heeft echter wel wat problemen gehad en daar heeft Max zich behoorlijk over uitgesproken."

Red Bull het te kloppen team in slotfase

Nu de balans in de RB22 flink verbeterd is, heeft Buxton hoge verwachtingen voor het slotstuk van het seizoen, waarin onder andere nog races in Austin, Mexico en Brazilië op het programma staan: "Als zij nu het te kloppen team zijn voor de rest van het seizoen, dan is het geweldig om te zien hoe Max er vol voor zal gaan en zal strijden voor overwinningen", zo laat hij optekenen. Een vijfde wereldkampioenschap zit er voor de Limburger volgens hem echter niet meer in. Klassementsleider Antonelli heeft met 340 punten immers een veel te grote voorsprong opgebouwd ten opzichte van zowel zijn teammaat George Russell (238 punten) als Verstappen (221 punten). "Kijk, hij wordt geen wereldkampioen. Daarvoor is de voorsprong van Kimi te groot."

Gevecht met Russell om P2

Hoewel de wereldtitel buiten bereik lijkt en Antonelli tijdens de aankomende race in de Verenigde Staten al gekroond kan worden tot kampioen, maakt Verstappen nog wel volop jacht op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Russell viel tijdens het weekend in Singapore uit in de sprintrace en kwam in de hoofdrace niet verder dan de negende stek, waardoor het gat tussen de Brit op de tweede plaats en de Nederlander op de vierde plek nog maar precies zeventien punten bedraagt. Volgens Buxton is er geen reden om eraan te twijfelen dat de Red Bull-coureur die achterstand in de overgebleven races nog goed gaat maken: "Op dit moment is er niets dat me het idee geeft dat hij dat niet zou kunnen. Want als Max geen druk voelt en gewoon voor zijn plezier rijdt, en als hij een auto heeft die goed presteert en de prestaties levert die hij nodig heeft, dan is hij niet te stoppen. Dat hebben we vorig jaar ook gezien."

De analist trekt daarbij de vergelijking met afgelopen seizoen. Destijds keek de kopman van Red Bull Racing tegen een forse achterstand op de coureurs van McLaren aan, maar kwam hij aan het einde van de rit slechts twee punten tekort op Lando Norris en eindigde hij als tweede in de titelstrijd. "Vorig jaar stond hij op een gegeven moment meer dan honderd punten achter op de koploper in het kampioenschap en won hij nog bijna het wereldkampioenschap", blikt Buxton terug. "Er is dus niets wat Max Verstappen niet kan als je hem gewoon de vrije hand geeft en hem zijn gang laat gaan."