Max Verstappen staat dit weekend aan de start van de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão. De coureur van Red Bull Racing ruilt de Formule 1 tijdelijk in voor een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen team Verstappen Racing, waarmee hij volgens collega-coureur Robin Frijns volop aandacht trekt vanuit de internationale autosport.

In Portugal stapt Verstappen in de bolide met startnummer 3, die hij dit weekend deelt met teammaten Chris Lulham en Ben Barnicoat. Samen met Barnicoat vervangt de Nederlander de vaste coureurs Dani Juncadella en Jules Gounon. Dat duo moet de slotronde van de Endurance Cup aan zich voorbij laten gaan, aangezien het evenement na een kalenderwijziging samenvalt met hun verplichtingen tijdens de World Endurance Championship-race in Barcelona. Voor de Formule 1-coureur valt het uitstapje precies tussen zijn zege van afgelopen zondag in Singapore en de aanstaande Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin.

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Frijns over aandacht voor Verstappen

Door de komst van de Formule 1-ster zijn alle ogen dit weekend op het Portugese circuit gericht. In gesprek met De Telegraaf laat Frijns zich uit over de deelname van zijn landgenoot: "De hele autosportwereld kijkt dit weekend mee, daar ga maar vanuit", klinkt het. Frijns komt dit weekend zelf met BMW M Team WRT in Barcelona in actie in de Hypercar-klasse van het WEC, maar kent het circuit in de Algarve nog goed uit zijn eigen tijd in de GT-racerij.

In september 2015 wist Frijns samen met de Belg Laurens Vanthoor nog te winnen in Portimão tijdens een sprintrace van één uur in de toenmalige Blancpain-reeks. Datzelfde jaar legde hij met Audi Club Team WRT ook beslag op de algemene titel in dat kampioenschap. Sinds die zege is er veel veranderd in de klasse. Waar de serie destijds een compacter deelnemersveld had en voor het laatst op het Portugese asfalt neerstreek, verschijnen er dit weekend maar liefst 61 GT3-auto's van tien verschillende fabrikanten aan de start voor een race van drie uur. Volgens Frijns zijn zowel de grootte van het startveld als de internationale concurrentie de afgelopen jaren flink gegroeid.

Eerdere ervaring op de Nürburgring en sterke testdag

Hoewel de race in Portugal zijn officiële debuut in de GT World Challenge Europe betekent, kwam Verstappen eerder dit jaar al tweemaal in actie met een GT3-auto op de Nürburgring. In maart reed hij mee in de NLS2-race en kwam hij als eerste over de finish, maar die overwinning werd later geschrapt omdat het team op de racedag zeven sets banden had gebruikt in plaats van de toegestane zes. Twee maanden later, tijdens de 24 uur van de Nürburgring in mei, reed de auto met startnummer 3 lange tijd aan kop, tot een kapotte rechter achteras zo'n drie uur voor het einde een streep zette door de kansen op de eindoverwinning.

De eerste meters in aanloop naar de seizoensfinale in Portimão verliepen donderdag vlekkeloos voor Verstappen Racing. Tijdens de officiële testsessies reed het drietal 43 ronden en zette het team direct de tweede tijd algemeen op de borden, waarbij Lulham met een 1:43.076 de snelste tijd van de formatie klokte. In de Pro-klasse krijgt het team dit weekend te maken met een reeks ervaren GT-specialisten, waaronder Morris Schuring, Valentino Rossi, Nicki Thiim en Arthur Leclerc.