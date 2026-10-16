Ralf Schumacher maakt zich grote zorgen over de interne verhoudingen bij Ferrari na de Grand Prix van Singapore van afgelopen zondag. Volgens de voormalig Formule 1-coureur en analist lijkt er achter de schermen een machtsstrijd gaande te zijn tussen coureur Lewis Hamilton en teambaas Frédéric Vasseur, wat uiteindelijk zelfs tot het vertrek van een van de twee kan leiden.

In de Backstage Boxengasse-Podcast van Sky Sport gaat Schumacher dieper in op de gang van zaken binnen de Italiaanse grootmacht. Aanleiding hiervoor is het optreden van Hamilton op het Marina Bay Street Circuit. De zevenvoudig wereldkampioen begon de race vanaf de derde stek en leek lange tijd op koers te liggen voor het podium, tot het moment dat er een Virtual Safety Car-fase aanbrak. Waar teammaat Charles Leclerc naar binnen dook en uiteindelijk als tweede over de streep kwam achter racewinnaar Max Verstappen, besloot Hamilton het expliciete advies van de pitmuur om naar binnen te komen te negeren. De Brit bleef buiten op verouderd rubber, zakte in de slotfase qua tempo ver weg en viel door de mislukte strategie terug naar de zesde eindpositie.

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Interne loopgravenoorlog bij Ferrari

Schumacher kijkt met verbazing naar wat er zich tijdens de nachtrace heeft afgespeeld en zet vraagtekens bij de verhoudingen binnen de renstal: "Ik heb op dit moment het gevoel dat het tussen Lewis en het team niet helemaal lekker loopt. Er worden intern een soort loopgravenoorlogen gevoerd", klinkt het. Over het weigeren van de pitstop heeft de Duitser eveneens een uitgesproken mening: "Het is nogal ongebruikelijk dat een coureur gewoon nee zegt wanneer het team hem naar binnen roept."

Na afloop van de loodzware race, waarin Hamilton door de hitte en uitputting onwel werd en na medisch onderzoek van de FIA dispensatie kreeg voor zijn mediaverplichtingen, stak de Brit overigens wel de hand in eigen boezem. Zowel over de boordradio als via een statement op Instagram bood de coureur zijn excuses aan en nam hij de volledige verantwoordelijkheid voor de strategische misrekening op zich. Vasseur bevestigde na afloop publiekelijk dat zijn rijder tijdens de neutralisatie naar binnen had moeten komen en dat het team door die fout een dubbel podium is misgelopen.

Machtsstrijd tussen Hamilton en Vasseur

Volgens Schumacher ligt het probleem bij de Scuderia echter dieper dan een eenmalige miscommunicatie op de baan. Hij heeft het idee dat de routinier te veel macht naar zich toe probeert te trekken in Maranello. "Lewis moet onderdeel worden van het team. Hij probeert alles te overschaduwen en zelf de baas te zijn", zo analyseert Schumacher. "Als de interne concurrentiestrijd belangrijker wordt dan het merk en de vooruitgang van het team, dan wordt het op een gegeven moment ingewikkeld."

Mocht de frictie tussen de coureur en de teamleiding aanhouden, dan sluit de voormalig Formule 1-coureur grote gevolgen niet uit. Hij vervolgt: "Ik denk dat het contraproductief is. Als het echt zo is als het er van buitenaf momenteel uitziet, zal het ertoe leiden dat uiteindelijk iemand het team verlaat." Daarbij benadrukt Schumacher dat een goede verstandhouding met Vasseur, die vorig jaar nog een langdurige contractverlenging tekende, van groot belang is: "Als die harmonie ontbreekt, dan zal Ferrari niet functioneren." Het contract van Hamilton loopt na dit seizoen af, al liet Vasseur eerder dit jaar rond de Britse Grand Prix tegenover Corriere della Sera al weten dat de Brit ook volgend jaar zijn stoeltje behoudt.

Contrast met Mercedes en sportieve opmars

Ondanks zijn kritiek op hoe de zevenvoudig wereldkampioen zich intern opstelt, onderstreept Schumacher dat het qua performance een stuk beter gaat dan in zijn eerste seizoen in dienst van de Italianen. Vorig jaar bleef Hamilton voor het eerst in zijn carrière een heel seizoen zonder podiumplaats en legde hij het in het kwalificatieduel met 19 tegen 5 af tegen Leclerc. Dit seizoen stond hij tijdens de tweede race in China al voor het eerst op het podium in het rood en wist hij, net als Leclerc, inmiddels een Grand Prix te winnen. "Als je vorig jaar met dit jaar vergelijkt, moet je zeggen dat hij het geweldig doet. De mogelijkheden zijn er nog steeds en de snelheid is er ook nog altijd", zo oordeelt Schumacher over de coureur, die met 229 punten momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap bezet achter Mercedes-coureurs Kimi Antonelli (340 punten) en George Russell (238 punten).

Volgens de analist moet Hamilton zich echter realiseren dat hij in Italië niet dezelfde onvoorwaardelijke vrijheid heeft als bij zijn vorige werkgever. Waar zijn broer Michael Schumacher in zijn succesjaren bij Ferrari de volledige organisatie achter zich kreeg door zich volledig in dienst van het collectief te stellen, merkt Hamilton nu het verschil met zijn tijd onder Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Bij Mercedes had hij met Toto Wolff iemand die hem altijd steunde, zelfs bij privézaken. Maar dit is Ferrari. Het merk is hier belangrijker dan wie dan ook", besluit Schumacher.