Emerson Fittipaldi kijkt met grote trots terug op de manier waarop de autosport in Brazilië is uitgegroeid tot een nationale volkssport. De Braziliaan stelt dat niet alleen hijzelf, maar ook zijn broer Wilson Fittipaldi en landgenoot Carlos Pace aan de basis stonden van de enorme populariteit van de koningsklasse in het Zuid-Amerikaanse land. Dit aan de hand van de aankomende nieuwe Braziliaan, Rafael Câmara.

Fittipaldi maakte in 1970 namens Lotus zijn debuut in de Formule 1 en wist in zijn derde seizoen beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij het jaar daarop als tweede eindigde achter Jackie Stewart. In 1973 schreef de Braziliaan bovendien de allereerste Grand Prix van Brazilië die meetelde voor het wereldkampioenschap op zijn naam op het circuit van Interlagos in São Paulo. Die omloop draagt tegenwoordig officieel de naam Autódromo José Carlos Pace, ter nagedachtenis aan de in 1975 bij een vliegtuigongeluk omgekomen Pace, terwijl zijn oudere broer in februari 2024 op tachtigjarige leeftijd overleed.

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Braziliaanse F1-pioniers

Volgens Fittipaldi zorgde het drietal destijds voor een flinke cultuuromslag in een land waar de aandacht voorheen vrijwel uitsluitend uitging naar het voetbal. "Het was niet alleen ik; het waren ikzelf, mijn broer Wilson en Carlos Pace. De drie van ons hebben een passie voor de Formule 1 in Brazilië gecreëerd. Voetbal is in Brazilië altijd enorm, maar plotseling was motorsport dat ook", zo verklaart de tweevoudig wereldkampioen bij Betway. Door die pioniersrol stond er in de decennia daarna een reeks succesvolle landgenoten op in de koningsklasse. "Ik ben er erg trots op om alle grote Braziliaanse kampioenen te zien die zijn gevolgd: Nelson, Ayrton en Felipe Massa", vervolgt hij zijn terugblik op de generaties met Piquet, Senna en Massa. "Ik ben trots dat we erin zijn geslaagd een deur te openen voor anderen om door te lopen."

Nieuwe Braziliaanse lichting

Na een periode waarin Brazilië minder prominent vertegenwoordigd was op de Formule 1-grid, ziet de oud-kampioen de toekomst van zijn landgenoten weer met veel vertrouwen tegemoet. Op dit moment komt Gabriel Bortoleto in de koningsklasse uit voor het team van Audi, waar de 22-jarige coureur aan de zijde van Nico Hülkenberg rijdt en dit seizoen al tien van de twaalf punten van de renstal wist te verzamelen. Daarnaast komt de 21-jarige Câmara eraan: hij werd donderdag door Haas gecontracteerd als opvolger van Esteban Ocon voor volgend jaar. "Ik ben er heel blij mee Bortoleto goed te zien presteren. En Câmara komt er ook aan vanuit de F2. Ik dank God voor het erfgoed dat we zijn begonnen. Ik ben er erg blij mee. Mijn zoon heeft ook de droom om in de F1 te komen, en ik denk dat die droom uit kan komen", zo besluit Fittipaldi.