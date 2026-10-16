Flinke verbetering voor Verstappen-AMG in VT2, drie Nederlanders in de top zes

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing heeft een flinke stap gezet in de rondetijden tijdens de tweede vrije training van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Ze werden vierde in de laatste sessie voor de kwalificatie op het Autódromo Internacional do Algarve. De andere Mercedes-AMG van GetSpeed was het snelst van iedereen.

Alle 61 auto's gingen direct de baan op bij aanvang van Vrije Training 2 in Portimão, dus het was een drukte van jewelste. Verstappen Racing volgde ongeveer hetzelfde plan als in de ochtendsessie. Max Verstappen kroop in de eerste helft van VT2 achter het stuur voor een long run. Hij kwam tot de achtste plaats met een tijd van 1:43.482. Toen de viervoudig wereldkampioen uitstapte, was hij op dat moment vier tienden langzamer dan de snelste man, Dylan Pereira in de nummer-99-Tresor Attempto-Audi.

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Lulham opnieuw de snelste man in de Verstappen Racing-auto

Chris Lulham en Ben Barnicoat deelden de door 2 Seas Motorsport gerunde Mercedes-AMG in de tweede helft van de training. Het was de eerstgenoemde Brit die de snelste was van het Verstappen Racing-trio. Ze waren teruggevallen tot de elfde positie, totdat Lulham P4 pakte met een ronde van 1:43.229.

Helemaal bovenaan de resultaten eindigde Fabian Schiller op de eerste plek. De coureur in de nummer-17-GetSpeed-AMG klokte een tijd van 1:42.988 en versloeg daarmee Pereira. Maxime Oosten maakte indruk in de Silver Cup-Mustang van Haupt Racing Team door als derde te eindigen. Robert de Haan in de Bronze Cup-BMW van Paradine Competition werd knap zesde achter de nummer-12-GetSpeed-AMG van Mikaël Grenier.

© SRO/JEP

Problemen voor Grasser-Lamborghini

Het Grasser Racing Team lijkt tot dusver de minste trainingskilometers gemaakt te hebben in Portimão. De Lamborghini Temerario GT3 van Mirko Bortolotti, Maximilian Paul en Franck Perera deed al niet mee aan de Paid Test Session van donderdag, maar ook in de tweede vrije training zagen ze weinig actie. Bortolotti zette de auto al na zo'n vijftien minuten aan de kant en er was een klein brandje ontstaan.