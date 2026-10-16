Johnny Herbert denkt dat Max Verstappen nog minstens tien jaar op het allerhoogste niveau in de koningsklasse mee kan draaien. De Britse analist baseert die verwachting op de onstilbare honger van de Nederlander, zijn alsmaar completer wordende rijstijl en de herwonnen snelheid na de recente technische ingrepen van Red Bull Racing.

Verstappen zette in augustus zijn handtekening onder een contractverlenging bij de Oostenrijkse formatie tot en met 2030, het jaar waarin de coureur met startnummer 3 de leeftijd van 33 jaar aantikt. Hoewel de Limburger tijdens het raceweekend in Zandvoort nog liet doorschemeren dichter bij een pensioen te staan dan bij een overstap naar een ander team, voorspelt Herbert juist een veel langere toekomst aan de top. Na een lastige start van het seizoen met de RB22 heeft de renstal de weg naar boven namelijk weer helemaal gevonden, met opeenvolgende overwinningen in Maleisië en afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Singapore.

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Honger en verbetering

Volgens Herbert, sprekend met Vision4Sport is er bij de kopman van Red Bull Racing dan ook absoluut geen sprake van verzadiging en blijft de coureur zich op het asfalt nog altijd ontwikkelen. "Ja, Max heeft er nog steeds honger naar. Wat mij angstig maakt, is dat hij nog steeds verbetert en completer wordt", zo laat de oud-coureur en analist weten. Die woorden sluiten naadloos aan bij de huidige vorm van Verstappen, die in vijf van de laatste zeven Grands Prix op het podium wist te eindigen en inmiddels op negen podiumplekken en 221 punten staat in het huidige kampioenschap.

Upgrades in Bakoe

Een cruciaal kantelpunt in het huidige seizoen was het vijfdelige aerodynamische updatepakket dat het team uit Milton Keynes meenam naar het stratencircuit van Bakoe. De aanpassingen aan onder meer de vloer, de sidepods, de koelopeningen, de diffuser en de spiegels leverden een stabielere balans en een voorspelbaardere bolide op. Teambaas Laurent Mekies bevestigde dat dit het laatste grote pakket voor de huidige wagen is, omdat de renstal het grootste deel van de middelen inmiddels verlegt naar het ontwerp voor 2027. Herbert zag dat de vernieuwingen op de baan direct het gewenste effect hadden. "Wat we onlangs zagen, was pure snelheid van Max. Ze hebben upgrades doorgevoerd in Bakoe, en die motivatie is wat coureurs nodig hebben: vertrouwen in het team", aldus de Brit.

Vertrouwen in team

Dat teruggekeerde vertrouwen in de technische staf is volgens de analist precies de sleutel om Verstappen nog jarenlang op topniveau te houden. Zolang de engineers laten zien dat ze eventuele zwakke plekken aan de auto daadkrachtig kunnen verhelpen, blijft de motivatie van de Nederlander aanwezig om het uiterste uit zijn materiaal te persen. "Ze konden hem de juiste middelen leveren. Hij ziet dat wanneer er een probleem is, het team nog steeds in staat is om hem te geven wat hij wil, en dan levert hij de prestaties", vervolgt Herbert. Hij sluit zijn blik op de toekomst van de Red Bull-coureur dan ook overtuigd af: "Dus ja, hij heeft nog minstens tien jaar voor de boeg."