Kelly Piquet heeft donderdag stilgestaan bij het vijftienjarig huwelijksjubileum van Toto Wolff en Susie Wolff. De partner van de viervoudig wereldkampioen liet een warme felicitatie achter onder een jubileumbericht op Instagram.

De mijlpaal van het bekende autosportkoppel werd op sociale media gedeeld met diverse beelden uit hun gezamenlijke verleden en van hun bruiloft, die in oktober 2011 plaatsvond op het Italiaanse eiland Capri. "15 jaar samen. En het wordt elke dag beter. Mijn eeuwige liefde", zo schrijft de 43-jarige Schotse bij de terugblik op haar huwelijk met de elf jaar oudere Oostenrijker. In de reacties stroomden de gelukwensen vanuit de Formule 1-paddock al snel binnen. "Van harte gefeliciteerd met het jubileum", reageert Piquet onder de post. Ook Carmen Mundt, de verloofde van Mercedes-coureur George Russell, en de officiële kanalen van de Duitse renstal wensten het echtpaar een mooie dag toe.

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Verleden in autosport

De gedeelde geschiedenis van het echtpaar ligt diep verankerd in de racerij, waarin beiden zelf als coureur actief zijn geweest. Het eerste contact tussen de twee ontstond in 2006, toen de destijds nog onder haar meisjesnaam Stoddart racende Schotse voor Mercedes uitkwam in het DTM-kampioenschap en haar toekomstige echtgenoot via zijn investering in HWA bij datzelfde programma betrokken was. In 2014 schreef zij nog geschiedenis door tijdens het raceweekend van de Britse Grand Prix als eerste vrouw in 22 jaar tijd deel te nemen aan een officiële Formule 1-sessie. Inmiddels voert ze sinds maart 2023 als managing director de leiding over de F1 Academy, de raceklasse voor vrouwelijke talenten die door alle Formule 1-teams wordt ondersteund. Samen heeft het in Monaco woonachtige stel één zoon, de in april 2017 geboren Jack Wolff, die inmiddels zijn eerste kampioenstitel in het Italiaanse kartkampioenschap heeft weten te behalen.