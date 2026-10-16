Marco Antonelli heeft de geruchten over een aanstaande verhuizing van zijn zoon Andrea Kimi Antonelli naar Monte Carlo van de hand gewezen. Tegenover Il Resto del Carlino maakt de vader van de huidige leider in het wereldkampioenschap duidelijk dat de familie het nog altijd uitstekend naar de zin heeft in San Marino.

De geruchtenmolen rondom een mogelijke verhuizing van de Mercedes-coureur richting het prinsdom kwam op gang na een interview van Prins Albert II van Monaco met de Italiaanse krant Corriere della Sera. Tijdens een gesprek over Italiaanse topsporters die neerstrijken in het vorstendom, viel ook de naam van het jonge racetalent. Dat de coureur daadwerkelijk zijn koffers zou pakken om zich aan de Monegaskische kust te vestigen, komt echter niet bij de familie zelf vandaan.

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Uitstekend compromis

Volgens vader Antonelli is er momenteel dan ook geen enkele aanleiding om hun huidige woonplaats te verruilen. Het gezin woont inmiddels al zeven jaar in de dwergstaat, waar de Mercedes-rijder sinds twee jaar een vaste basis heeft. De teameigenaar, die zijn eigen renstal en zakelijke activiteiten al sinds 2018 in de republiek heeft ondergebracht, laat weten geen idee te hebben waar het verhuisgerucht vandaan komt. Hij bestempelt San Marino juist als een "uitstekend compromis voor een Formule 1-coureur" en voegt daaraan toe dat zijn zoon altijd al dol is geweest op deze plek. "We zijn hier gelukkig en hebben momenteel geen behoefte aan verandering.”

Fiscale status

Ook vanuit de lokale politiek is er inmiddels gereageerd op de verhalen rondom de WK-leider, die afgelopen juni nog geschiedenis schreef door als jongste coureur ooit de Grand Prix van Monaco te winnen. Staatssecretaris voor Sport Rossano Fabbri stelt dat er geen enkel bewijs is voor een aanstaand vertrek van de rijder. Fabbri erkent dat economische en fiscale voordelen meespelen bij de vestigingskeuze van sporters, aangezien de Italiaan in de ministaat profiteert van een speciaal gunstig belastingregime voor nieuwe inwoners, maar benadrukt tegelijkertijd dat financiële drijfveren niet het hele verhaal vertellen. De jonge kampioenschapsleider liet vorige maand in zijn woonplaats zelf nog weten zich helemaal thuis te voelen in de enclave: "Ik voel me echt goed in deze zeer rustige omgeving." Antonelli senior vraagt zich af hoe zo'n gerucht ontstaat: “We weten niet wie dit gerucht heeft gestart. Ik woon al zeven jaar in San Marino, en mijn zoon heeft het hier altijd naar zijn zin gehad, daarom is hij bij mij komen wonen.”