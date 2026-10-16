Verstappen gewaarschuwd na GT3-touché, 'Antonelli pakt wellicht wereldtitel via persbericht' | GPFans Recap

Na de triple header, die afgelopen weekend werd afgesloten in Singapore, heeft de Formule 1 dit weekend even rust, terwijl Max Verstappen aan de slag is in Portimão. Vanzelfsprekend is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen vind je terug in deze GPFans Recap.

We hebben dit weekend een Formule 1-loos weekend voor de boeg, maar dat betekent niet dat er geen raceactiviteiten op de planning staan. Max Verstappen is namelijk met zijn team neergestreken in Portimão om daar te gaan racen in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Daar begon de Nederlander veelbewogen, met een lastige eerste training en incident met Pérez Companc, waarna de Nederlander een waarschuwing kreeg. Ondertussen was er ook bijzonder nieuws over de titelstrijd in de koningsklasse.

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