Mercedes-AMG Team Verstappen Racing zal de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS-race vanaf P15 aanvangen morgen. Ben Barnicoat, Chris Lulham en Max Verstappen klokten een gemiddelde tijd van 1:42.624 en zaten daarmee meer dan een halve seconde af van de pole position in Portimão. Morris Schuring verdiende de pole samen met Dorian Boccolacci en Alessio Picariello in de Boutsen VDS-Porsche.

De kwalificatie op het Autódromo Internacional do Algarve werd verdeeld over drie verschillende sessies, zodat de drie coureurs per auto allemaal aan bod zouden komen. Barnicoat nam Q1 op zich, waarna Lulham Q2 deed en Verstappen sloot het af in Q3. De eerstgenoemde maakte een momentje mee in bocht 15, bij het opkomen van het rechte stuk. Daarmee was niet alleen zijn eerste pushronde verpest, maar ook het begin van zijn tweede pushronde. Een verbetering vinden in de derde pushronde lukte echter ook niet. Barnicoat eindigde Q1 op P21 met een 1:43.124.

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Pole voor Schuring, maar P15 voor Verstappen

Lulham klokte de zestiende tijd met een 1:42.655 en de Verstappen Racing-bolide steeg daardoor na Q2 richting de vijftiende plaats in de gemiddelde tijden. Verstappen kroop achter het stuur voor Q3. Hij kwam niet verder dan de veertiende positie met een 1:42.093 als beste ronde. De nummer-3-AMG had daarmee een gemiddelde tijd van 1:42.624 en dus zullen Barnicoat, Lulham en de viervoudig wereldkampioen vanaf P15 moeten beginnen in Portugal.

Er was echter genoeg Nederlands succes bij de andere teams. Schuring was ontzettend rap en sleepte de pole position binnen met de nummer-2-Porsche. Ook in de Silver Cup, met de Haupt-Mustang van Maxime Oosten, en in de Bronze Cup, met de Paradine-BMW van Robert de Haan, staan er Nederlanders op de pole position.

© SRO/JEP

Winward Racing stelt teamkampioenschap veilig in kwalificatie

Boutsen VDS zal op zaterdag de voorste startrij delen met de nummer-17-GetSpeed AMG van Ralf Aron, Maxi Götz en Fabian Schiller. Op de tweede rij vinden we de nummer-80-Lionspeed-Porsche van Bastian Buus, Ricardo Feller en Thomas Preining, en de nummer-64-Haupt Mustang van Thomas Drouet, Arjun Maini en Fabio Scherer. Albert Costa, Arthur Leclerc en Lilou Wadoux completeerden de algemene top vijf met de nummer-50-AF Corse-Ferrari voor de Endurance Cup-rijderskampioenen Lucas Auer, Maro Engel en Luca Stolz in de nummer-48-Winward-AMG.

Winward Racing heeft het teamkampioenschap veiliggesteld in deze kwalificatie. De pole position levert namelijk één punt op en Comtoyou Racing had precies dit puntje nodig om de titelkansen nog in leven te houden. Helaas voor het Belgische team eindigde hun beste Aston Martin op P9 met Mattia Drudi, Ross Gunn en Nicki Thiim.