Johnny Herbert heeft flink uitgehaald naar het wangedrag van Argentijnse supporters. De Brit vindt de acties van de betreffende fans 'totaal schandalig' en onacceptabel.

De felle woorden van Herbert komen niet uit de lucht vallen. Er is namelijk sprake van een flinke toename van online intimidatie, discriminatie en bedreigingen vanuit een deel van de Argentijnse aanhang rondom Alpine-coureur Franco Colapinto, gericht aan Formule 1-coureurs, teamleden en analisten. Hoewel Herbert sinds begin 2025 niet meer actief is als FIA-steward - de autosportbond achtte die rol niet te combineren met zijn mediawerkzaamheden - volgt hij alles wat er in de koningsklasse gebeurt nog altijd op de voet als commentator en analist.

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Totaal schandalig

Waar de oud-coureur zich in het verleden nog lovend uitliet over de verrichtingen van Colapinto op de baan, trekt hij nu een duidelijke grens bij hoe een deel van diens fans zich online gedraagt. Herbert laat tegenover Vision4Sport weten zelf nog niet eerder te maken te hebben gehad met deze specifieke groep toeschouwers, maar benadrukt dat het niet uitmaakt waar dergelijke acties vandaan komen. "Ik heb geen ervaring met hoe het eraan toegaat bij de Argentijnse fans. Maar waar het ook vandaan komt, het is totaal schandalig dat die mensen vinden dat dit een te rechtvaardigen daad is", zo verklaart de analist.

Oproep Colapinto

De ophef ontstond na een reeks incidenten waarbij verschillende collega-coureurs het doelwit werden van massale online haatcampagnes. Nadat eerder Jack Doohan en Lando Norris al onder vuur lagen, kregen ook Alpine-teamgenoot Pierre Gasly, diens vriendin en zijn familie na een akkefietje op de baan te maken met ernstige bedreigingen. Voor Colapinto was de maat donderdag dan ook vol. De Argentijn plaatste een persoonlijke videoverklaring op sociale media waarin hij zijn eigen fans met klem opriep om direct te stoppen met de online aanvallen en bedreigingen richting zijn rivalen en de teamleden van Alpine. Daarbij maakte de coureur duidelijk dat dit giftige gedrag juist tegen hem werkt met het oog op zijn toekomst in de Formule 1.

Hard ultimatum

Niet alleen vanuit de coureurs en analisten klinkt er felle kritiek; ook de teamleiding van Alpine en de FIA hebben inmiddels ingegrepen. Zo stelde Alpine-topman Flavio Briatore de Argentijnse achterban een hard ultimatum: als de agressie niet stopt, worden alle media-activiteiten en interviews van Colapinto met de Argentijnse televisie en pers per direct stilgelegd. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem sprak zich officieel uit en noemde de intimidatie "volstrekt onacceptabel", waarbij hij verwees naar het 'United Against Online Abuse'-initiatief waarmee de autosportbond de strijd aangaat tegen online misbruik en bedreigingen.