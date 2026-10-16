Bernie Collins is vol lof over de intelligentie en het racevermogen van Max Verstappen na zijn zege in de Grand Prix van Singapore. De voormalig Formule 1-strateeg wijst op de manier waarop de Nederlander de race op het Marina Bay Street Circuit wist te winnen, zonder dat hij daarbij de gebruikelijke coaching vanaf de pitmuur kon ontvangen.

Verstappen kende afgelopen zondag een dominant weekend in Azië door zowel de sprintrace als de hoofdrace vanaf poleposition te winnen. Nadat de viervoudig wereldkampioen bij de start van de Grand Prix met succes zijn eerste plek wist te verdedigen ten opzichte van Charles Leclerc, kreeg hij onderweg te maken met een eenzijdige radio-uitval. Race-engineer Gianpiero Lambiase kon vanaf de pitmuur nog wel berichten doorgeven richting de cockpit, maar de Red Bull-coureur kon zelf niet meer terugpraten.

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Slimme code

De verbindingsproblemen speelden al tijdens de vrije trainingen en hielden gedurende de race aan tot na het vallen van de vlag, waardoor teambaas Laurent Mekies zijn coureur na de finish persoonlijk moest feliciteren. Om tijdens de wedstrijd toch met elkaar te kunnen overleggen, schakelde Lambiase over op het stellen van simpele ja-of-nee-vragen. Daarbij spraken zij een vaste code af rondom de strategie ten opzichte van Leclerc: stilte betekende dat Verstappen akkoord ging met een pitstop achter de Monegask, terwijl het indrukken van de radioknop aangaf dat hij buiten wilde blijven. "Dit soort dingen gebeurt in races waarin de radiocommunicatie uitvalt en het vanaf de pitmuur heel moeilijk is om uit te zoeken of Max je kan horen", legt Collins uit in de Sky Sports F1 Show. "Voor ons is dat natuurlijk heel duidelijk, en ik vermoed dat er ook iemand naar hun tv kijkt en de berichten van GP één kant op kan horen gaan, maar niet de berichten van Max terug."

Geen coaching

Volgens de analist verdient niet alleen de inventiviteit aan de pitmuur van Red Bull Racing complimenten, maar laat het voorval vooral zien hoe zelfstandig de koploper van de wedstrijd te werk ging. "Maar hoezeer het ook iets zegt over de intelligentie van GP als race-engineer om te bedenken: 'Oké, hoe kan ik een antwoord krijgen zonder dat hij tegen me spreekt?' We hebben gewoon duidelijke ja-of-nee-vragen nodig. Het zegt ook heel veel over Max' intelligentie en hoe Max die race reed, want hij kreeg niet alle coaching die we andere coureurs soms horen krijgen", zo stelt Collins.

Zelf uitzoeken

Doordat de Nederlander geen vragen kon stellen aan zijn team tijdens zijn 250e Grand Prix-start, viel een groot deel van de strategische informatievoorziening weg. Desondanks hield hij Leclerc de hele race achter zich en kwam hij uiteindelijk met een voorsprong van ruim zeven seconden over de streep. "Hij kreeg niet veel informatie. Hij kon niet vragen naar de posities van anderen of wat de racestrategie was, of naar een van deze communicatiemethoden die we andere coureurs horen vragen. Max had die mogelijkheid in die race niet. Dus moest hij het zelf uitzoeken", vervolgt de voormalig hoofdstrateeg. "Om zo'n sterke race te hebben gereden, uit te zoeken wanneer hij moest managen, wanneer hij moest pushen, hoe de banden eraan toe waren, wat de strategie was, om dat allemaal te doen zonder die communicatie, zegt echt veel over Max' kracht."