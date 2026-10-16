Geruchten over exit Red Bull-coureur: "Dan moet je echt knettergek zijn"

Ted Kravitz kan zich niet voorstellen dat Liam Lawson zijn stoeltje bij Racing Bulls in 2027 moet afstaan aan Red Bull-junior Nikola Tsolov. De Nieuw-Zeelander kwam afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Singapore als zevende over de streep en werd in de sprintrace vijfde. Hoewel zowel Lawson als zijn rookie-teamgenoot Arvid Lindblad nog wacht op contractbevestiging voor volgend jaar, neemt de pitlane-verslaggever van Sky Sports F1 het in zijn programma Ted's Notebook op voor de voornaamste puntenpakker van de formatie.

In zijn nabeschouwing op het raceweekend in Singapore is Kravitz vol lof over het optreden van Lawson en wuift hij de geruchten over een gedwongen vertrek direct weg: "Goed gedaan, Liam Lawson. Wat een geweldige jongen is dit. En wie ook maar dacht dat hij zijn plek aan Nikola Tsolov zou verliezen, moet echt stapelgek zijn, want er is geen sprake van dat ze Liam Lawson eruit gooien wanneer hij zulke resultaten levert", klinkt het. Volgens de Britse verslaggever is het goed mogelijk dat het resultaat in Azië de doorslag heeft gegeven bij de onderhandelingen: "En misschien kun je eigenlijk wel stellen dat Liam met die P7 vandaag zijn baan voor 2027 en mogelijk daarna heeft veiliggesteld."

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Permane weegt opties af bij Racing Bulls

De stellige woorden van Kravitz staan haaks op eerdere geluiden uit de paddock. Zo voorspelde voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher juist dat Lawson zijn zitje zou verliezen aan de negentienjarige Tsolov. Op dit moment zijn Racing Bulls en Haas de enige twee teams op de grid die hun line-up voor 2027 nog niet rond hebben. De Bulgaarse Formule 2-coureur van Campos Racing geldt als een serieuze optie binnen het opleidingsprogramma en werkte eind augustus op het circuit van Imola nog een TPC-test (Testing of Previous Cars) van 690 kilometer af voor Racing Bulls.

Teambaas Alan Permane laat weten dat zijn renstal geen haast heeft met de keuze tussen Lawson, de achttienjarige Lindblad en Tsolov, al geeft hij in gesprek met PlanetF1.com wel aan dat de knoop 'in de komende weken' wordt doorgehakt. Over het luxeprobleem bij het opleidingsteam van Red Bull vertelt Permane: "Ik denk dat iedereen weet dat we twee fantastische coureurs hebben. We hebben een fantastische coureur in de F2 op dit moment, en ze staan allemaal klaar en zijn er klaar voor." Hij vervolgt: "Maar drie past niet in twee, natuurlijk, en we nemen gewoon wat meer tijd om ervoor te zorgen dat we het juiste koppel voor volgend jaar krijgen."

Puntenoogst Lawson en gesloten deur bij Red Bull Racing

De cijfers van het huidige seizoen zetten de woorden van Kravitz over het aanblijven van Lawson kracht bij. Met nog zes Grands Prix te gaan bezet de Nieuw-Zeelander met 75 punten de negende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl teammaat Lindblad op 38 punten staat. Lawson is daarmee verantwoordelijk voor 61 procent van de constructeurspunten van Racing Bulls, dat met een totaal van 100 punten momenteel de vijfde plaats bij de constructeurs bezet. Daarnaast viel Lawson dit seizoen drie races in bij moederteam Oracle Red Bull Racing als vervanger van de geblesseerde Isack Hadjar, waarin hij veertien punten wist te pakken.

Hoewel de huidige verbintenis van Lawson na dit seizoen afloopt, lijkt een definitieve overstap naar Red Bull Racing voor 2027 van de baan nadat Hadjar zijn contract bij de hoofdmacht heeft verlengd. Voor Lawson en Racing Bulls gaat de blik dan ook eerst op het restant van dit seizoen, dat volgend weekend van 23 tot en met 25 oktober wordt hervat met de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas.