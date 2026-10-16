close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • Vlag van Nederland
  • Vlag van Verenigd Koninkrijk
  • Vlag van Nederland

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

Vlag van Nederland Vlag van Verenigd Koninkrijk
Barnicoat, Lulham and Verstappen in AMG at Portimao — Foto: © SRO/JEP

LIVE (gesloten) | Max Verstappen in GT World Challenge: volg de kwalificatie in Portimão hier live mee

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
Laatste update:
Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen debuteert dit weekend in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Hij deelt de Mercedes-AMG van Verstappen Racing met Ben Barnicoat en vaste coureur Chris Lulham tijdens een wedstrijd van drie uur op het Autódromo Internacional do Algarve. De kwalificatie begint om 18:55 uur Nederlandse tijd en is verdeeld in drie verschillende segmenten waarbij iedere coureur aan bod komt. Het gemiddelde van de snelste tijd per coureur bepaalt de rondetijd en daarmee de startplaats van de auto.

De kwalificatie wordt hieronder op het officiële YouTube-kanaal GTWorld uitgezonden.

Je kunt ook de onboardbeelden van de Mercedes-AMG van Verstappen Racing live volgen.

Ontdek het op Google Play
x