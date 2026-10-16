Max Verstappen debuteert dit weekend in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Hij deelt de Mercedes-AMG van Verstappen Racing met Ben Barnicoat en vaste coureur Chris Lulham tijdens een wedstrijd van drie uur op het Autódromo Internacional do Algarve. De kwalificatie begint om 18:55 uur Nederlandse tijd en is verdeeld in drie verschillende segmenten waarbij iedere coureur aan bod komt. Het gemiddelde van de snelste tijd per coureur bepaalt de rondetijd en daarmee de startplaats van de auto.

De kwalificatie wordt hieronder op het officiële YouTube-kanaal GTWorld uitgezonden.

Je kunt ook de onboardbeelden van de Mercedes-AMG van Verstappen Racing live volgen.