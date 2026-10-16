Johnny Herbert is zwaar onder de indruk van de snelle ontwikkeling en de prestaties van de Ford-motor waar Red Bull Racing mee rijdt. De Britse analist denkt dat de Oostenrijkse renstal met Max Verstappen en Isack Hadjar volgend seizoen voor flinke kopzorgen gaat zorgen bij Mercedes, McLaren en Ferrari.

Aan het einde van vorig jaar was er bij Ford nog de nodige nervositeit te bespeuren rondom het nieuwe motorproject, ondanks het feit dat de interne doelen op dat moment wel waren gehaald. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit voor de krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford. Tijdens de wintertest in Barcelona liet McLaren-CEO Zak Brown zich bijvoorbeeld al erg lovend uit over de sterke eigen motor. Uit de FIA ADUO-beoordeling blijkt zelfs dat de verbrandingsmotor op dit moment de maatstaf van het veld is. Hierdoor is de hardware inmiddels bevroren en weet het team vooral via de software en grotere werkvensters nog stappen te zetten.

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Indrukwekkende Ford-motor

Herbert ziet bij Vision4Sport dat Red Bull Racing de bolide goed aan de praat heeft gekregen, terwijl de focus tegelijkertijd vol op het optimaliseren van de nieuwe krachtbron lag. Op de vraag of Verstappen en Hadjar de concurrentie volgend jaar hoofdpijn gaan bezorgen, reageert de Brit dan ook vol overtuiging over de geboekte progressie. "Ik denk van wel. Ik weet dat er volgend jaar een paar veranderingen zijn, maar het tempo van de ontwikkeling en de prestaties van de Ford-motor zijn enorm indrukwekkend geweest", zo laat Herbert weten. "Ze hebben de auto ook goed werkend gekregen, terwijl ze zich richtten op het operationeel krijgen van die motor."

Rol van Hadjar

Naast de stappen op technisch vlak wijst de drievoudig Grand Prix-winnaar ook op de rust en stabiliteit bij het rijdersduo. Hoewel Verstappen nog over een doorlopend contract tot en met 2028 beschikt, werd hij volop gelinkt aan een mogelijk vertrek bij het team uit Milton Keynes. Tegelijkertijd heeft Hadjar, die eind januari werd gepresenteerd als de opvolger van Yuki Tsunoda, zijn waarde voor de renstal al snel weten te bewijzen door dicht in de buurt van zijn teamgenoot te presteren. Volgens de voormalig coureur vormt de dynamiek tussen de twee rijders dan ook een belangrijke basis voor de huidige opmars van Red Bull Racing. "Ze hebben Max tevreden gehouden, ondanks alle geruchten dat hij weg zou gaan of zijn interesse zou verliezen. Isack Hadjar heeft ook een zeer belangrijke rol gespeeld bij de positieve koers; hij zit er gewoon, niet ver achter Max", vervolgt Herbert. "Ze hebben een goed duo, en volgend seizoen gaan ze een team zijn dat Mercedes, McLaren en Ferrari veel zorgen gaat bezorgen."