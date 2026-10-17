Motorsporticoon Valentino Rossi kijkt met grote nieuwsgierigheid en ontzag uit naar het aanstaande raceduel met Max Verstappen dit weekend in Portimão. Beide coureurs treffen weekend op het Autódromo Internacional do Algarve, waar de Italiaan de snelheid van de Limburger als een aanzienlijke sportieve hindernis beschouwt.

De confrontatie vindt plaats tijdens de GT World Challenge Europe Endurance Cup, waar een langeafstandsrace van drie uur op het programma staat. Voor Rossi, die als officieel fabriekscoureur uitkomt voor Team WRT in een BMW M4 GT3 EVO, brengt de inschrijving van Verstappen een compleet nieuwe dynamiek met zich mee op de Portugese omloop.

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Grote uitdaging

In gesprek met Sky Sports steekt Rossi zijn bewondering voor de kwaliteiten van zijn aanstaande rivaal niet onder stoelen of banken. Rossi beseft dat de komst van de viervoudig wereldkampioen de lat voor het gehele deelnemersveld flink omhoog tilt. "Het wordt echt geweldig. Natuurlijk zal hij erg snel zijn, dus hij zal een groot probleem voor ons zijn", zo reageert de Italiaanse coureur openhartig op de aangekondigde deelname van Verstappen.

Leren van Verstappen

Dat de twee elkaar op het asfalt tegenkomen in een GT3-veld, had de voormalig MotoGP-coureur zelf lange tijd niet voor mogelijk gehouden. Rossi voegt daaraan toe: "Maar het wordt toch echt geweldig, en eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat ik tegen Max Verstappen zou racen. Dus ik ben enthousiast, en iedereen is blij dat ze met hem meedoen. Ik hoop ook de kans te krijgen om zijn rijgedrag te observeren en daarvan te leren!"