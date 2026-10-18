Hoewel Max Verstappen zelf niet geheel ontevreden is na de negende plek in Portimão, zijn er wel een aantal fans die het teamgenoot Chris Lulham aanrekenen dat de Nederlander niet hoger in de uitslag staat. Online zijn er veel haatberichten richting Lulham verschenen en Verstappen liket op Instagram een oproep om vooral respectvol tegenover de coureurs te blijven.

Ben Barnicoat begon de race namens Verstappen Racing in Portimão, waarna Lulham de tweede stint voor zijn rekening nam. In zijn jacht op plekken ging het mis. Zo tikte hij een collega-coureur in de rondte, waarna hij een drive-throughpenalty kreeg. Verstappen wees achteraf op een 'opportunistische inhaalmanoeuvre' en was vooral trots op zijn eigen stint, waarin hij van P24 naar P9 reed.

Artikel gaat verder onder video

'Beledigingen en haatberichten zijn nooit gerechtvaardigd'

Veel fans rekenden het vooral Lulham aan en daarbij verschenen ook een heleboel haatberichten. Endurance Media kwam dan ook met een statement, dat ook door Verstappen werd geliket: "Na de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup, die vandaag op het circuit van Portimão werd verreden, heeft Chris Lulham op sociale media veel haatreacties ontvangen. Dit gebeurde nadat een contactmoment op de baan resulteerde in een drive-throughpenalty. Fouten en contact horen bij de autosport. Ze komen op elk niveau voor, ongeacht de ervaring, prestaties of reputatie van een coureur. Het is volkomen redelijk om een incident te bespreken of vraagtekens te zetten bij de acties van een coureur, maar persoonlijke beledigingen zijn nooit gerechtvaardigd."

Daarbij trekt het medium ook een duidelijke grens: "Wij spreken ons nadrukkelijk uit tegen haat en persoonlijke beledigingen aan het adres van welke coureur dan ook, of van wie dan ook die bij de autosport betrokken is, ongeacht wie die persoon is of voor welk team diegene uitkomt. Iedere coureur verdient respect, ook wanneer het een keer misgaat."