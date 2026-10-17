Max Verstappen rijdt dit weekend in Portimão, omdat de vaste rijders Daniel Juncadella en Jules Gounon dan met het World Endurance Championship (WEC) in Barcelona moeten rijden. Verstappen deelt de #3 Mercedes-AMG GT3 met Chris Lulham en reservecoureur Ben Barnicoat tijdens de GT World Challenge in Portugal.

Voor Verstappen wordt het zijn eerste GT3-race sinds de 24 uur van de Nürburgring eerder dit jaar. Naast Verstappen zelf doen er aan de drie-uursrace diverse grote namen mee. Zo is ook Maro Engel van de partij, net als MotoGP-legende Valentino Rossi.

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Volg live de GT World Challenge

Het spektakel is dit weekend niet alleen via Ziggo Sport te volgen. Ook het YouTube-kanaal van het kampioenschap zendt de beelden uit. Volg de verrichtingen van Max Verstappen dan ook via dat kanaal of via de livestream hieronder. De race start om 18:00 uur.

Je kunt hier ook de onboardbeelden van Verstappen live volgen.