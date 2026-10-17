Red Bull Racing oogst lof bij analisten: "Ontzettend indrukwekkend"

James Hinchcliffe, voormalig coureur in de IndyCar Series en analist bij F1TV, is vol lof over hoe Max Verstappen in Maleisië zijn eerste overwinning van het seizoen wist te pakken. De Canadees laat optekenen dat Red Bull Racing de RB22 dit jaar sterker heeft doorontwikkeld dan welk ander team op de grid dan ook.

Eerder deze maand keerde de Formule 1 na een afwezigheid van negen jaar terug op het circuit van Sepang. Bij de laatste editie in 2017 was het eveneens Verstappen die met de zege aan de haal ging. In aanloop naar het raceweekend in Maleisië werd Mercedes alom bestempeld als de grote favoriet voor de overwinning, maar op de baan pakte het anders uit. Verstappen veroverde op zaterdag met een flinke voorsprong poleposition en wist op zondag na een chaotische race als eerste over de streep te komen.

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Enorme progressie bij Red Bull Racing

Red Bull Racing liep bij de start van het seizoen nog achter de feiten aan, maar dankzij gerichte updates aan de wagen doet de Oostenrijkse renstal inmiddels weer mee om de zeges. Hinchcliffe benadrukt tegenover F1Maximaal de flinke stap die het team heeft gezet: "Ik denk dat je in de Formule 1 nooit alles begrijpt. Ik denk niet dat een team ooit dat punt kan bereiken, maar ze hebben de auto zeker verbeterd, meer dan welk ander team dan ook", klinkt het.

Dat juist Red Bull in Maleisië zo sterk presteerde ten opzichte van het favoriete Mercedes, is volgens de voormalig coureur typerend voor het onvoorspelbare verloop van dit seizoen. Hinchcliffe vervolgt: "Ik denk dat het in 2026 ontzettend moeilijk is om te voorspellen welk team goed zal zijn op bepaalde circuits. Het is ontzettend indrukwekkend om te zien waar ze aan het begin van het jaar stonden ten opzichte van de top. Het weekend op Sepang was ongelooflijk, omdat het geen gelukkige overwinning was."

Ouderwetse overwinning voor Verstappen op Sepang

Verstappen verloor in de beginfase van de Grand Prix op Sepang de leiding in de wedstrijd, maar wist de koppositie op het asfalt zelf weer terug te pakken. Volgens Hinchcliffe laat dat precies zien hoe sterk de combinatie van de Nederlander en zijn auto dat weekend was. "Ondanks alle chaos in de race waren ze snel in de trainingen, waren ze snel tijdens de lange runs, pakten ze met een ruime marge poleposition, verloren ze vroeg in de race de leiding en pakten ze die op eigen kracht terug", aldus de Canadees. "Het was een soort klassieke, ouderwetse overwinning van Max Verstappen. Dat is echt mooi werk, ja."

Lof voor teammaat Hadjar

Behalve de prestaties van de Nederlander bespreekt Hinchcliffe ook de rol van teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman komt uit het eigen opleidingsprogramma van Red Bull en maakte tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe zijn rentree na een polsblessure, waar hij direct een podiumplek wist te bemachtigen. "Ik denk dat hij heel goed is geweest voor Red Bull. Hij is uiteraard een product van hun systeem. Ze wisten min of meer wat ze kregen toen ze hem in de auto zetten", zo vertelt Hinchcliffe.

Ook in Maleisië leek Hadjar op weg naar een podiumplaats, maar door schade die hij opliep tijdens de formatieronde en een terugval van de derde naar de vijfde stek na een late Safety Car bleef hij met lege handen achter. Desondanks heeft de analist mooie woorden over voor de Fransman: "Daar moet je hem de credits voor geven, voor de hoeveelheid werk die hij heeft moeten verrichten om na zijn blessure terug in de raceauto te komen en vervolgens dat resultaat in Bakoe neer te zetten. Ik bedoel, hij had het in Sepang bijna opnieuw kunnen doen als hij dat probleem niet had gehad", legt de F1TV-commentator uit. "Hij presteert dus op een heel hoog niveau en het lijdt geen twijfel dat het hebben van een tweede coureur in dat team die zo competitief is als Hadjar, helpt om het hele programma vooruit te stuwen."