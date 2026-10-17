De GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS op het Autódromo Internacional do Algarve gaat om 18:00 uur Nederlandse tijd van start. De SRO heeft de startopstelling bekendgemaakt voor de wedstrijd van drie uur. Daar zien we de Boutsen VDS-Porsche van onder andere Morris Schuring op de pole position en Ben Barnicoat, de teamgenoot van Max Verstappen, op P13.

Dorian Bococlacci, Alessio Picariello en Schuring waren het snelst in de kwalificatie van vrijdagavond in Portimão. Het is Picariello die de start op zich zal nemen. De nummer-2-Porsche deelt de voorste startrij met de nummer-17-GetSpeed-AMG van Ralf Aron, Maxi Götz en Fabian Schiller. Op de tweede startrij vinden we de nummer-80-Lionspeed-Porsche van Bastian Buus, Ricardo Feller en Thomas Preining naast de nummer-64-Haupt-Mustang van Thomas Drouet, Arjun Maini en Fabio Scherer. De top vijf op de grid wordt gecompleteerd door de nummer-50-AF Corse-Ferrari van Albert Costa, Arthur Leclerc en Lilou Wadoux.

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Verstappen Racing profiteert van twee straffen

Simon Birch, Malte Ebdrup en Frederik Schandorff zijn de Gold Cup-polemannen in de Ferrari van Selected Car Racing. De drie Denen beginnen vanaf P8 algemeen. Nicolas Baert, Eduardo Coseteng Jr. en Maxime Oosten hadden zich als dertiende algemeen gekwalificeerd, maar omdat de data logger niet was aangesloten, zijn ze al hun rondetijden kwijt. De nummer-51-AF Corse-Ferrari heeft ondertussen nog een gridstraf van vijf posities gekregen vanwege een straf die ze nog van Monza moesten incasseren. Barnicoat, die de Verstappen-AMG deelt met Chris Lulham en Verstappen, schuift daardoor op van P15 naar P13.

Door de technische overtreding van de nummer-65-Haupt-Mustang van onder andere Oosten, nemen Amaury Cordeel, Matisse Lismont en Ignacio Montenegro de Silver Cup-pole over met de nummer-30-WRT-BMW. De auto van Robert de Haan, de nummer-991-Paradine-BMW met Bronze Cup-titelkandidaten James Kellett en Darren Leung, beginnen in Portimão vanaf de pole in hun klasse, op P22 algemeen.

UPDATE: Ondertussen is aan GPFans duidelijk gemaakt dat Lorenzo Ferrari een straf had gekregen op Monza. Ondanks dat hij toen in actie kwam met een heel ander team, geldt de straf voor de nummer-51-AF Corse-Ferrari.