Thiim verwelkomt Verstappen: "Hij wil met met een echte raceauto racen, niet die elektrische meuk"

Nicki Thiim is vol lof over het debuut van Max Verstappen in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Tegelijkertijd kijkt de Deen met veel plezier uit naar de seizoensfinale. De Aston Martin-coureur van Comtoyou Racing geniet van het racehart van de viervoudig wereldkampioen, en bestempelt hij het Autódromo Internacional do Algarve als één van de beste circuits.

Thiim deelt normaal gesproken de Aston Martin met Mattia Drudi en Marco Sørensen, maar de laatstgenoemde is in Barcelona vanwege het FIA World Endurance Championship. Ross Gunn valt in de nummer-007-bolide in. Ze kwalificeerden zich als negende op de vrijdagavond in Portimão, vijf posities voor de Verstappen-AMG van Ben Barnicoat, Chris Lulham en Max Verstappen. Het Endurance Cup-kampioenschap is al beslist in het voordeel van Lucas Auer, Maro Engel en Luca Stolz, maar Thiim gaat zijn best doen om de tweede plaats in de puntenstand te verdedigen. Hij en Drudi staan om 59 punten na overwinning op Paul Ricard en de Nürburgring, 17 punten voor Kelvin van der Linde, Jordan Pepper en Charles Weerts.

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Thiim prijst het racehart van Verstappen

Er wordt in Portimão gewezen naar het niveau en de kwaliteit van het startveld met 61 GT3-auto's, waarbij de aanwezigheid van Verstappen natuurlijk extra opvalt. Thiim, die bekend staat als een koele kikker in de GT World Challenge-paddock, haalde zijn schouders op en legde uit dat zijn eigen voorbereiding niet verandert door de deelname van de Red Bull F1-coureur. "Niet echt, nee." Wel spreekt hij direct zijn bewondering uit voor de toewijding van Verstappen. "Het is natuurlijk super fijn dat hij er is. Ik hou van zijn racehart, dat hij er gewoon op uit wil om te racen, wat het ook kost. Hij wil waarschijnlijk ook gewoon met een echte raceauto racen en niet die elektrische meuk waarin we hem normaal gesproken zien."

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Chaos verwacht op 'verdomd geweldige' Portimão

Over wat hij vindt van de baan in de Algarve hoeft de Aston Martin-fabrieksrijder geen tel na te denken. "Het is verdomd geweldig. Het is zeker één van de beste circuits op de kalender. Het hoogteverschil van het circuit maakt het natuurlijk super cool."

Tegelijkertijd waarschuwt Thiim dat het enorme deelnemersveld van 61 wagens op de compacte baan voor een hectische zaterdagavond gaat zorgen. "Ik beloof je dat het ook chaos wordt. Het is een heel klein circuit met veel auto's. Ik verwacht dus veel actie in die drie uur."