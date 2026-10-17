Het Circuit of the Americas pakt tijdens de aankomende United States Grand Prix flink uit met een bijzondere attractie: 's werelds grootste cowboyhoed. De enorme blikvanger krijgt een prominente plek in de zogeheten 'Lone Star Land'-fanzone en zal onderdak bieden aan een complete themabar.

De racebaan nabij Austin omarmt sinds haar debuut op de F1-kalender in 2012 de uitgesproken Texaanse cultuur. Waar toeschouwers in de paddock al jarenlang massaal met traditionele hoofddeksels rondlopen en er vorig jaar zelfs een speciaal 'Haturday'-initiatief werd georganiseerd, tilt de organisatie de lokale traditie nu naar een ongekend niveau. De constructie heeft een lengte van maar liefst 75 voet en wordt aanstaande donderdag officieel beoordeeld en gecertificeerd door een afgevaardigde van Guinness World Records.

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Iconisch herkenningspunt

Het idee voor de reusachtige hoed is afkomstig van COTA-voorzitter Bobby Epstein. In gesprek met The Athletic legt hij uit dat het circuit behoefte had aan een unieke, permanente bezienswaardigheid die direct in het oog springt. "Ik vind dat het circuit een toeristisch herkenningspunt moet hebben, met een Guinness World Record van enige soort", legt Epstein uit over de gedachte achter de blikvanger. "Het leek gewoon heel goed te passen bij Lone Star Land. In plaats van een gewone tent, waarom maken we geen 75 voet lange cowboyhoed?"

Niet te missen

Volgens de topman hoeven toeschouwers zich geen zorgen te maken over de stevigheid van de enorme constructie op het terrein. "Je zult het zien, het is spectaculair. Ze zijn bezig om het af te maken, maar het is erg stevig. Het is gemaakt van glasvezel dat het bij elkaar houdt", verklaart Epstein over de bouwwerkzaamheden. De hoed is ontworpen om jarenlang mee te gaan en zal ook na het raceweekend een vaste waarde blijven. "Dat zou een vast onderdeel moeten worden voor alle toekomstige jaren, en het zal zeer opvallend zijn op het terrein. Je zult het niet missen."