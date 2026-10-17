Hoewel de Formule 1 na de Grand Prix-zege van Max Verstappen in Singapore een vrij weekend kent, zit de viervoudig F1-wereldkampioen allerminst stil. De Nederlander maakt dit weekend zijn debuut in de GT World Challenge Europe Endurance Cup tijdens de seizoensfinale op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão. Op vrijdag trapte het raceweekend op het Portugese circuit af met twee vrije trainingen en de kwalificatie, waarna de hoofdrace op zaterdagavond wordt verreden.

Verstappen neemt plaats achter het stuur van de #3 Mercedes-AMG GT3 EVO van zijn eigen renstal Team Verstappen Racing. Het team komt dit seizoen uit in de Pro-klasse en kan daarbij rekenen op een officiële fabrieksstatus van Mercedes-AMG en technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport. In Portugal deelt Verstappen de wagen met vaste teamgenoot en simracevriend Chris Lulham en de ervaren Brit Ben Barnicoat. Samen met Barnicoat vervangt hij tijdens dit slotweekend de vaste rijders Jules Gounon en Dani Juncadella, die door verplichtingen in het World Endurance Championship (WEC) in Barcelona verstek moeten laten gaan. Voor de kopman van Red Bull is het zijn eerste GT3-race sinds de 24 Uur van de Nürburgring in mei, en bovendien is hij bezig aan een reeks van zeven opeenvolgende raceweekenden.

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Aangepast tijdschema voor seizoensfinale

Normaal gesproken wordt de drie uur durende hoofdrace op zondag verreden, maar voor dit weekend is de wedstrijd verplaatst naar de zaterdagavond. De organisatie heeft het programma aangepast zodat er geen overlap ontstaat met de WEC-race die zondag in Barcelona plaatsvindt. Daardoor werden alle voorbereidende sessies al op vrijdag afgewerkt. Op zaterdag begint de seizoensfinale om 17:00 uur lokale tijd (18:00 uur Nederlandse tijd), waarna het veld bij zonsondergang rond 21:00 uur Nederlandse tijd over de streep komt.

Dag & Datum Sessie Lokale tijd (Portugal) Nederlandse / Belgische tijd Vrijdag 16 oktober Free Practice 1 08:45 09:45 – 11:15 uur Vrijdag 16 oktober Free Practice 2 12:45 13:45 – 15:15 uur Vrijdag 16 oktober Qualifying 17:55 18:55 – 20:05 uur Zaterdag 17 oktober Endurance Cup (Hoofdrace - 3 uur) 17:00 18:00 – 21:00 uur

Gratis livestream en kaartverkoop

In het voorprogramma van de Endurance Cup komen ook de GT2 European Series powered by Pirelli, de GT4 European Series en de McLaren Trophy Europe in actie. Fans die het debuut van Verstappen vanuit huis willen volgen, kunnen vanaf de eerste vrije training op vrijdag alle sessies gratis en in meerdere talen live bekijken via het officiële YouTube-kanaal van GT World.