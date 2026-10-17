Max Verstappen wist afgelopen weekend in Singapore zijn tweede zege op rij te boeken in 2026. Dat ging gepaard met de nodige boordradioproblemen: race-engineer Gianpiero Lambiase was wel te horen, maar de Nederlander kon niet reageren. Via een soort codetaal begreep het duo elkaar alsnog, maar communicatie is natuurlijk van cruciaal belang.

Verstappen vocht afgelopen zondag voor zijn eerste overwinning in Singapore, een van de weinige Grands Prix die de Nederlander nog niet op zijn cv had staan. Kort nadat de startlichten uitgingen, was het Lambiase die een motorstand doorgaf. Verstappen reageerde daarop, maar was totaal niet te verstaan. De problemen speelden eerder in het weekend ook al en waren dus niet goed verholpen. Lambiase schakelde direct over van race-engineer naar een soort helpdeskmedewerker, waarbij Verstappen moest reageren door bijvoorbeeld alleen zijn radio open te zetten als hij een opdracht bevestigde en stil te blijven als hij het er juist niet mee eens was. Uiteindelijk zorgden de radioproblemen niet voor verdere problemen, want Verstappen wist te winnen. Achteraf knipoogde hij dat 'GP' misschien wel blij was dat Verstappen even 'stil' was.

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Communicatiemiddelen

De boordradio is natuurlijk niet het enige communicatiemiddel tussen de coureur en de race-engineer, maar wel het belangrijkste. Als Verstappen in Singapore bijvoorbeeld ook 'GP' niet had kunnen verstaan, had Red Bull andere middelen uit de kast moeten trekken om berichten door te geven.

Daarbij zijn er verschillende opties. Zo is het ouderwetse pitbord langs het circuit de belangrijkste noodoplossing. Daarop wordt vaak beknopt weergegeven op welke positie een coureur ligt, wat zijn voorsprong of achterstand is en in welke ronde hij zit. Daarnaast beschikt de coureur nog altijd over informatie op het display van zijn stuur. Maar een motorstand hoger of lager zetten? Dat geeft toch echt de race-engineer door, want die heeft het totaalplaatje voor zich.

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Naast het pitbord zijn er ook nog altijd vooraf afgesproken signalen. Zo wordt een strategie vaak van tevoren al uitgedacht en is er pas communicatie nodig bij een eventuele wijziging. De radio is vooral cruciaal voor de strategie, waarschuwingen en snelle beslissingen. Zonder radio kan een coureur de race uitrijden, maar moet hij veel meer zelf inschatten en kan hij belangrijke instructies missen.

Michael Schumacher doet aan gebarentaal

Dat de boordradio niet altijd even goed werkt, is van alle tijden. Zo viel bij Michael Schumacher tijdens de Grand Prix van Frankrijk in 1999 de boordradio direct na de start van de race uit. Schumacher kon de pitmuur niet horen, maar zij hem ook niet. Omdat de radio stuk was, besloot de Duitser te improviseren. Het team kon hem namelijk nog altijd volgen via de onboardcamera's, zo wist hij, en daarom besloot hij met handgebaren boodschappen door te geven.

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Antonio Giovinazzi kende soortgelijke problemen tijdens de Grand Prix van Portugal in 2020. Ook zijn boordradio viel in de eerste ronde uit. Achteraf onthulde hij dat het een vrij stille race was en dat hij vooral naar pitborden keek om informatie te krijgen. Een jaar later was het overigens opnieuw raak voor Giovinazzi tijdens de Grand Prix van Rusland. Dat kostte het team destijds punten, omdat het Giovinazzi tijdens cruciale momenten niet van informatie kon voorzien. Dat liet hij destijds weten, waarbij hij benadrukte dat het om een regenrace ging.

Coulthard prijst communicatie Lambiase en Verstappen in Singapore

De teams hebben dus alternatieven als de radio uitvalt, maar op dat moment moeten de coureur en zijn engineer flexibel genoeg zijn om daarvan gebruik te maken. David Coulthard prijst in de podcast Up to Speed de communicatie tussen 'GP' en Verstappen toen de problemen zich aandienden. Daarnaast onderstreept hij hoe belangrijk de radioberichten zijn: “Het is geen gewoon gesprek. Het is een vijandige omgeving. Soms is het behoorlijk moeilijk om elkaar te verstaan door het lawaai van de auto. En zoals we weten, kan het voor het team ook lastig zijn om de coureur te horen als de radio of de positie van de microfoon om wat voor reden dan ook verschuift. Je moet dus beknopt en duidelijk zijn.”