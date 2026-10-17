Max Verstappen komt dit weekend in actie tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe op het Autódromo Internacional do Algarve in het Portugese Portimão. De Nederlander kruipt als eenmalige invaller achter het stuur van de #3 Mercedes-AMG GT3 EVO van zijn eigen formatie Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, waarbij hij de wagen deelt met Chris Lulham en Ben Barnicoat. Tijdens de drieuursrace moet de Formule 1-coureur het in een startveld van maar liefst 61 auto's opnemen tegen verschillende gevestigde namen uit de GT-wereld, waaronder Valentino Rossi, Maro Engel en Christopher Haase.

Het uitstapje van Verstappen volgt direct op zijn dominante weekend in Singapore van afgelopen zondag, waar hij zowel de Sprint als de Grand Prix wist te winnen. De vaste coureurs Jules Gounon en Dani Juncadella hebben dit weekend echter verplichtingen in het World Endurance Championship (WEC), waardoor de coureur van Red Bull Racing nu samen met vaste kracht Lulham en vervanger Barnicoat het rijderstrio vormt. Eerder dit seizoen wist het team al een algemene overwinning te boeken in de Sprint Cup op Magny-Cours en werd er een podiumplaats behaald in de Endurance Cup op de Nürburgring.

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Stevige concurrentie van Rossi en GT-zwaargewichten

In Portugal kan de #3 Mercedes-AMG de borst natmaken voor geduchte tegenstand vanuit het kamp van BMW. Organisator SRO Motorsports Group blikt vooruit op het startveld en wijst daarbij meteen op de bekendste troef van Team WRT: "Iedere motorsportfan kent Valentino Rossi. 'The Doctor' is negenvoudig motorwereldkampioen, waaronder zeven titels in de hoofdklasse, en inmiddels driemaal winnaar van een GT World Challenge Sprint Cup-race. Dit weekend rijdt hij in de #46 Team WRT BMW samen met Max Hesse en Neil Verhagen, twee van de snelste fabrieksrijders van het Duitse merk." Daarnaast brengt de Belgische renstal ook de #32 BMW M4 GT3 EVO aan de start: "Charles Weerts heeft een record van vier GT World Challenge Sprint Cup-titels behaald; Kelvin van der Linde heeft één Sprint-kroon en drie overwinningen op de 24 Uur van de Nürburgring; en Jordan Pepper won in 2025 de CrowdStrike 24 Uur van Spa. Bovendien is Team WRT de meest gedecoreerde ploeg op het grid." Maro Engel behoort tot de sterke GT-rijders die Verstappen in Portimão tegenkomt.

Niet alleen bij BMW, maar ook binnen de gelederen van Mercedes-AMG en Audi wacht zware tegenstand die de Nederlander al eerder op het circuit is tegengekomen. De organisatie licht daarbij twee ervaren GT-specialisten in het bijzonder uit: "Weinig mensen kunnen tippen aan de prestaties van Maro Engel. De Mercedes-AMG-ster heeft vrijwel alles gewonnen, waaronder vier GT World Challenge-titels. Buiten de auto is Engel een heer, maar zodra hij de baan opgaat in de #48 Mercedes-AMG Team Mann-Filter-auto, is hij een krijger." Bovendien schreef Engel eerder al de 12 Uur van Bathurst op zijn naam. Ook de kopman van Eastalent Racing wordt door SRO genoemd als een geduchte concurrent: "Met de #84 Audi voor Eastalent Racing zou Christopher Haase 'Mr GT World' genoemd kunnen worden. De Duitser heeft aan meer evenementen deelgenomen dan welke andere coureur ook, en bereikte zijn mijlpaal van de 100e start de vorige keer in Barcelona. Hij is een GT World Challenge Endurance Cup-kampioen, winnaar van de 24 Uur van Spa en tweevoudig winnaar van de 24 Uur van de Nürburgring, en hij heeft al enkele memorabele duels met Max op de Nordschleife uitgevochten."

Kampioenen bij Porsche, Ferrari en Lamborghini op de loer

Verderop op de grid verschijnen eveneens diverse kampioensformaties van Porsche, Lamborghini en Aston Martin aan de start. TGI Team by GRT treedt namelijk aan met Mirko Bortolotti en Franck Perera, terwijl Rutronik Racing kan rekenen op uittredend Endurance Cup-kampioen Patric Niederhauser. Comtoyou Racing zet op zijn beurt de Aston Martin-coureurs Nicki Thiim, die in 2024 de 24 Uur van Spa op zijn naam schreef, en Mattia Drudi in. Ook Porsche komt met een sterke bezetting naar Portimão, zo legt de organisatie uit: "Voor de all-star-bemanningen kun je de #80 Lionspeed GP Porsche-line-up uitlichten. Zij wonnen dit jaar de CrowdStrike 24 Uur van Spa, terwijl Ricardo Feller en Bastian Buus onlangs de GT World Challenge Sprint Cup-titel veroverden. Teamgenoot Thomas Preining heeft zich, om niet in de schaduw te staan, net zijn tweede DTM-titel verdiend."

Bij Ferrari en verschillende andere merken maken eveneens bekende namen en gastrijders hun opwachting. Zo komen voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin (Team Motopark Mercedes-AMG), Dorian Boccolacci (Boutsen VDS Porsche), Maximilian Götz (Mercedes-AMG Team GetSpeed) en Jamie Day (Walkenhorst Motorsport Aston Martin) in actie. Over de afgevaardigden van Ferrari en de overige invallers laat SRO weten: "Een andere krachtpatser van de sportwagenracerij is AF Corse, waarvan de prestaties synoniem zijn met Ferrari. Dit weekend omvat hun line-up Arthur Leclerc, die zich ontwikkelt tot een opkomende ster van de wereldwijde GT-racerij. De Monegask wordt in de #50-auto vergezeld door Lilou Wadoux, de eerste vrouwelijke fabrieksrijder van Ferrari, en de terugkerende veteraan Albert Costa." Daar voegt de organisatie nog aan toe: "Costa, net als Verstappen, behoort tot de verschillende eenmalige toevoegingen voor deze race. Enkele van de anderen zijn IMSA-zwaargewicht Jack Hawksworth, die voor Garage 59 een McLaren zal rijden, en de BMW-fabrieksrijders Philipp Eng en Marco Wittmann (ROWE Racing), wier gezamenlijke palmares vier overwinningen op de 24 Uur van Spa en twee DTM-titels omvat." Bij Garage 59 stapt ook Tom Fleming in, terwijl Jake Dennis het rijderstrio bij ROWE Racing compleet maakt.