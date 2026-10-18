'Merkwaardige overeenkomsten tussen Aston Martin en Red Bull Racing onder Newey'

Voormalig Formule 1-engineer Jock Clear verwacht dat Aston Martin onder leiding van teambaas Adrian Newey de komende jaren flinke stappen gaat zetten. Hoewel de Britse renstal dit seizoen na zeventien verreden races met slechts zeven punten op een teleurstellende tiende plaats in het constructeurskampioenschap staat, ziet de oud-engineer van Williams, Mercedes en Ferrari voldoende aanknopingspunten voor herstel. Dat vertelt hij in gesprek met PlanetF1.com in samenwerking met Champions Speakers.

Voorafgaand aan het huidige Formule 1-seizoen werd de 67-jarige Newey aangesteld als teambaas van Aston Martin. Het betekende voor hem zijn allereerste seniorfunctie in het F1-management. Tegelijkertijd sloeg de renstal de handen ineen met Honda, de voormalige kampioensmotorpartner van Red Bull. De torenhoge verwachtingen zijn dit jaar op het asfalt echter nog niet waargemaakt. Volgens Clear is die moeizame start verklaarbaar en hij wijst op de enorme opgave waar de meesterontwerper voor staat, ondanks dat hij in zijn loopbaan betrokken was bij meer dan tweehonderd raceoverwinningen en zesentwintig gecombineerde constructeurs- en coureurstitels.

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Vergelijking met begintijd Newey bij Red Bull

Volgens Clear bewijst de huidige situatie bij Aston Martin dat succes in de koningsklasse niet van de ene op de andere dag te koop is, ook niet als je de beste mensen binnenhaalt. "Ik heb dit al eerder gezegd, maar in een andere context, en deze momenten waarop de allerbeste talenten van team wisselen, zijn een goede herinnering voor ons allemaal dat winnen in de F1 erg, erg moeilijk is", klinkt het. "Ik ben er zeker van dat Adrian en het team de komende jaren stappen zullen zetten."

De voormalig engineer trekt een vergelijking met de eerdere overstap van Newey naar Red Bull Racing, de renstal die eind 2004 en 2005 door Dietrich Mateschitz werd opgebouwd uit de overblijfselen van Jaguar Racing. Ook daar duurde het tot 2009, het vierde volledige seizoen van de topontwerper in Oostenrijkse dienst, voordat Sebastian Vettel in China met de RB5 de allereerste Grand Prix-overwinning voor het team over de streep trok. "Er zijn overeenkomsten tussen dit hoofdstuk in zijn carrière en dat van Red Bull toen het zich losmaakte van Jaguar", aldus Clear, die wel een slag om de arm houdt wat betreft het eindresultaat bij Aston Martin. "Of ze de top kunnen bereiken, zal de tijd uitwijzen."

Achterstand in windtunnel en engineers als teambaas

Een belangrijke reden voor de teleurstellende performance in het huidige kampioenschap is de verstoorde voorbereiding op de nieuwe reglementen. Aston Martin plaatste pas in april 2025 voor het eerst een schaalmodel van de huidige AMR26 in de windtunnel, wat vier maanden later was dan de concurrentie. Newey liet eerder dit jaar al optekenen dat de ontwikkeling van de auto daardoor ernstig is geraakt, maar sprak toen wel uit dat de problemen met de huidige wagen zich in 2027 en de jaren daarna niet gaan herhalen. Alle zeven WK-punten van dit seizoen werden tot dusver overigens binnengesleept door Fernando Alonso, terwijl teammaat Lance Stroll nog op nul punten staat.

Naast die technische achterstand moet Newey dit seizoen ook nog wennen aan zijn nieuwe functie als teambaas. Daarmee gaat Aston Martin mee in een bredere trend binnen de hedendaagse Formule 1, waarbij voormalig engineers de algehele leiding over een team krijgen. Clear wijst daarbij naar Andrea Stella bij McLaren en James Vowles bij Williams: "Ik herinner me dat ik dacht toen Andrea en James vooruitgang begonnen te boeken bij McLaren en Williams: 'Nou, wie had gedacht dat mensen die de sport begrijpen goede bazen zouden zijn?'", zo vertelt hij. Tegelijkertijd beseft de Brit dat het leiden van een volledige renstal meer vraagt dan alleen technische kennis. Hij vervolgt: "Ik onderschat ook niet de extra vaardigheid die de teambaas nodig heeft om het schip op de juiste koers te houden."

Geruchten rondom opvolging door Wheatley

Hoe lang Newey nog aan het roer blijft staan als teambaas, is voer voor tegenstrijdige geruchten. In maart deed al het verhaal de ronde dat de Brit op termijn een stap terug zou doen uit deze rol en dat hij Jonathan Wheatley - met wie hij tot hun gezamenlijke vertrek in 2024 jarenlang samenwerkte bij Red Bull - naar voren had geschoven als zijn opvolger voor de lange termijn.

Hoewel Audi F1 eerder dit jaar het vertrek van Wheatley als teambaas bevestigde, heeft Aston Martin de geruchten over een naderende wisseling van de wacht ontkend. Het team uit Silverstone liet weten dat Newey gewoon op zijn post blijft in zijn gecombineerde functie van Team Principal en Managing Technical Partner. Ook teamambassadeur Pedro de la Rosa gaf aan dat er niets verandert aan de rol van Newey en dat Wheatley voorlopig niet de overstap naar de renstal maakt.