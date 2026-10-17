Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner onthult in zijn nieuwe boek Drive dat niet Toto Wolff, maar hijzelf vanaf 2013 het team van Mercedes zou gaan leiden. Mercedes-adviseur Niki Lauda wilde Horner overhalen en stelde volgens de Engelsman dat Red Bull hem nooit zou betalen wat Mercedes wel had kunnen bieden.

Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing bij het team aanwezig als eindverantwoordelijke. Helmut Marko rapporteerde direct aan Dietrich Mateschitz en richtte zich op de talenten, terwijl Horner het team aan het opbouwen was. Uiteindelijk leidde dat tot wereldtitels met Sebastian Vettel en later met Max Verstappen. Horner was uitgegroeid tot het gezicht van het team, maar dat had heel anders kunnen lopen, zo onthult de Brit.

Artikel gaat verder onder video

'Horner overrompeld door aanbod Mercedes'

Lauda en Horner spraken elkaar in die periode veelvuldig en Express citeert: "Misschien waren onze gesprekken over Lewis [Hamilton] hem bijgebleven, want later dat jaar, tijdens de kerstvakantie, kwam Niki naar mijn huis en vroeg me om bij Mercedes te komen werken als zijn teambaas. Ik was totaal overrompeld. Red Bull verlaten was nooit in me opgekomen." Toch kon Lauda Horner een flinke financiële vergoeding bieden, zo bleek: "Toen hij vervolgens een reeks indrukwekkende cijfers presenteerde, besefte ik dat hij het over mijn potentiële salaris had."

'Red Bull zal nooit betalen wat Mercedes kan'

Volgens Horner gooide Lauda dan ook alles in de strijd om hem te verleiden tot een overstap. Daarbij stelt hij dat Lauda ook niet echt een hoge pet op had van Marko: "'Red Bull zal je nooit betalen wat Mercedes kan,' zei hij. 'Ik respecteer je als coureur. Ik wil dat je komt. Bovendien is Helmut een waardeloze klootzak.' Ik luisterde naar zijn aanbod en schudde mijn hoofd."

Loyaliteit

Uiteindelijk koos Horner voor een langer verblijf bij Red Bull, omdat hij dat team simpelweg zelf had opgebouwd: "Niki, ik heb wereldkampioenschappen gewonnen met Red Bull (...) Ik heb alles vanaf nul opgebouwd. Ik voel me loyaal aan Dietrich en het team. Dus hoewel ik dit zeer waardeer, ga ik niet naar Mercedes."