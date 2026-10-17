Max Verstappen heeft een sleutelrol gespeeld bij de sportieve ommekeer van Red Bull Racing, zo stelt teambaas Laurent Mekies na afloop van de Grand Prix van Singapore. Tijdens het weekend op het Marina Bay Street Circuit wist de viervoudig wereldkampioen afgelopen zondag tijdens zijn 250e Grand Prix-start zowel de sprintrace als de hoofdrace op zijn naam te schrijven, waarna de Fransman de waarde van zijn coureur voor de ontwikkeling van de RB22 onderstreept.

Na een moeizame eerste seizoenshelft is de gedetailleerde terugkoppeling vanuit de cockpit volgens de topman van de Oostenrijkse renstal doorslaggevend geweest om de wagen te verbeteren. Mekies steekt zijn bewondering voor het gevoel dat zijn coureur met de auto heeft dan ook niet onder stoelen of banken en benadrukt hoe zeldzaam die eigenschap binnen de Formule 1 is: "Zijn inbreng is enorm. Je hebt volkomen gelijk als je zegt dat zijn technische gevoeligheid uitzonderlijk is. Waarschijnlijk zonder gelijke."

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Geen directe oplossing na diagnose Verstappen

Het team uit Milton Keynes had in de eerste helft van het jaar nog flink te maken met een aerodynamisch degradatieprobleem en klachten over de algehele balans. Een upgrade in Bakoe en eerdere zeges, waaronder de zege in Maleisië, brachten uiteindelijk de gewenste ommekeer teweeg. Hoewel de Nederlander volgens zijn teambaas feilloos de zwakke plekken van de wagen weet bloot te leggen, heeft de technische staf niet altijd direct een antwoord klaar voor elk mankement. "En daarom heeft hij inderdaad dat vermogen om precies aan te wijzen wat de prestaties beperkt. Helaas voor ons betekent dat niet dat we er direct een oplossing voor hebben op het moment dat hij ons vertelt wat het probleem is. Maar hij vertelt ons tenminste wat het probleem is. En dat is een enorme steun voor het team", zo legt Laurent Mekies uit. Teamchef Laurent Mekies prijst de technische feedback van Max Verstappen.

Directe communicatie bij Red Bull Racing

Ondanks de maximale punten in Singapore blijven de kopman en zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase samen met het team kritisch kijken naar verdere verbeterpunten. Dat gaat in het heetst van de strijd soms gepaard met de nodige passie, maar volgens de teambaas ligt daar juist de kracht van de samenwerking binnen de renstal. "Zoals we eerder al zeiden, doen we dat op een manier waarbij we altijd erg direct en transparant naar elkaar zijn. En constructief. Zelfs als daar soms emoties bij komen kijken", verklaart de CEO van het team.

Focus verschuift richting 2027

De feedback van de Limburger is niet alleen waardevol voor de afstelling op het circuit, maar geeft ook richting aan het werk in de fabriek in Milton Keynes. Nu het updateprogramma voor het huidige seizoen is stopgezet en het vizier op volgend jaar wordt gericht, vormt zijn inbreng de basis voor de verdere ontwikkeling van de wagen. "Het is een enorme stimulans voor de ontwikkeling van het chassis. En een enorme stimulans voor de ontwikkeling van de krachtbron", vervolgt Mekies, die toegeeft dat het geduld van zijn coureur daarbij soms op de proef wordt gesteld: "En nogmaals, we zouden willen dat we soms sneller oplossingen konden bieden. Maar dat hoort bij het spel."