Hoewel er dit weekend geen Formule 1 is, heeft Max Verstappen wel geracet. Daardoor is er vandaag ook flink wat nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen vind je terug in deze GPFans Recap.

Max Verstappen kwam vandaag in actie in Portimão tijdens de GT World Challenge. Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat Mercedes in hem de nieuwe teambaas zag. Laurent Mekies stipt de rol van Max Verstappen aan in de ommezwaai bij Red Bull en Oliver Bearman richt zijn pijlen op het stoeltje van Lewis Hamilton. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 17 oktober.

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Horner onthult opvallend aanbod van Mercedes: 'Ze wilden mij als teambaas'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner onthult in zijn nieuwe boek Drive dat niet Toto Wolff, maar hijzelf vanaf 2013 het team van Mercedes zou gaan leiden. Mercedes-adviseur Niki Lauda wilde Horner overhalen en stelde volgens de Engelsman dat Red Bull hem nooit zou betalen wat Mercedes wel had kunnen bieden. Lezen wat Horner erover vertelt? Klik hier!

Max Verstappen in actie tijdens GT World Challenge in Portimão

Max Verstappen rijdt dit weekend in Portimão, omdat de vaste rijders Daniel Juncadella en Jules Gounon dan met het World Endurance Championship (WEC) in Barcelona moeten rijden. Verstappen deelt de #3 Mercedes-AMG GT3 met Chris Lulham en reservecoureur Ben Barnicoat tijdens de GT World Challenge in Portugal. De race terugkijken? Klik hier!

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Red Bull Racing oogst lof bij analisten: "Ontzettend indrukwekkend"

James Hinchcliffe, voormalig coureur in de IndyCar Series en analist bij F1TV, is vol lof over hoe Max Verstappen in Maleisië zijn eerste overwinning van het seizoen wist te pakken. De Canadees laat optekenen dat Red Bull Racing de RB22 dit jaar sterker heeft doorontwikkeld dan welk ander team op de grid dan ook. Lezen hoe Hinchcliffe tegen de ontwikkeling bij Red Bull aankijkt? Klik hier!

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Bearman aast op Ferrari-stoel van Hamilton: cruciaal jaar voor de boeg

Haas heeft de 21-jarige Braziliaan Rafael Câmara gekozen als vaste Formule 1-coureur voor het seizoen van 2027. Oliver Bearman staat door de hele situatie - en zijn huidige contract - voor een cruciaal seizoen met het oog op het Ferrari-zitje van Lewis Hamilton, meldt AutoRacer. Lezen hoe Bearman erin staat? Klik hier!

Mekies over ommezwaai bij Red Bull: 'Max z'n inbreng is enorm'

Max Verstappen heeft een sleutelrol gespeeld bij de sportieve ommekeer van Red Bull Racing, zo stelt teambaas Laurent Mekies na afloop van de Grand Prix van Singapore. Tijdens het weekend op het Marina Bay Street Circuit wist de viervoudig wereldkampioen afgelopen zondag tijdens zijn 250e Grand Prix-start zowel de sprintrace als de hoofdrace op zijn naam te schrijven, waarna de Fransman de waarde van zijn coureur voor de ontwikkeling van de RB22 onderstreept. Lezen wat de inbreng van Verstappen is geweest bij de ommezwaai van Red Bull? Klik hier!