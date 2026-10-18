Hoewel McLaren volop bezig is met het verbeteren van de huidige wagen, loopt het team vast in de verdere ontwikkeling van de MCL40. Teambaas Andrea Stella geeft toe dat de hardnekkige problemen met de rijeigenschappen dit seizoen niet meer op te lossen zijn met reguliere aerodynamische updates. Om daadwerkelijk een stap te zetten zijn fundamentele ontwerpwijzigingen nodig, maar die kunnen op zijn vroegst pas in 2027 met de komst van de nieuwe MCL41 worden doorgevoerd.

Het team uit Woking worstelt het gehele seizoen al op een diepgaander niveau met het weggedrag van de bolide, waardoor een opmars richting de directe concurrentie vooraan uitblijft. Via de vooras geeft de auto namelijk erg weinig feedback aan coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Dit gebrek aan zogeheten 'cueing' heeft te maken met de structurele lay-out en de keuze voor de kortste wielbasis op de grid om gewicht te besparen. Stella legt, geciteerd door Motorsport.com, uit dat de aankomende pakketten dit onderliggende probleem niet gaan oplossen: "Ik verwacht niet dat wat er aan de auto komt deze eigenschap zal verbeteren. Ik denk dat we iets fundamenteels nodig hebben in plaats van simpelweg wat downforce aan de auto toe te voegen, zoals in de komende races gebeurt. Zonder een ander aspect fundamenteel te veranderen waar we op langere termijn aan werken en op zijn vroegst zou ik zeggen met de MCL41 voor 2027."

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Norris moet MCL40 continu dwingen

Omdat een natuurlijk gevoel in het stuur ontbreekt, zijn de coureurs genoodzaakt een onnatuurlijke rijstijl te hanteren om alsnog rondetijd uit de wagen te persen. Na de afgelopen zondag verreden Grand Prix van Singapore, waar Norris als vierde over de streep kwam en Piastri genoegen moest nemen met de vijfde stek, luidt de Brit de noodklok over de bestuurbaarheid van zijn materiaal. "Het is gewoon op het scherpst van de snede in elke afzonderlijke bocht. Je moet hem gewoon binnen een exact percentage rijden, en je moet de auto op elke mogelijke manier dwingen. Je kunt aan de auto geen enkel werk laten doen. Je kunt niet gewoon de voorkant het werk laten doen, of de achterkant het werk laten doen. Je moet de voorkant dwingen; je moet de achterkant dwingen", zo verklaart Norris.

Dat de auto continu geforceerd moet worden, breekt de rijders vooral op wanneer zij op de limiet moeten presteren. In het rijderskampioenschap bezet Norris momenteel de zesde plek met 201 punten, terwijl McLaren bij de constructeurs op de derde plaats staat. Volgens de Brit komt de bolide simpelweg tekort om het de rivalen écht lastig te maken: "Het is gewoon te moeilijk en het maakt het onmogelijk om ronden samen te brengen in de kwalificatie, wat alleen maar laat zien wat voor goed werk we konden leveren toen we op pole stonden en dat soort dingen, en hoe lonend dat voelde. We zijn nu niet snel genoeg geweest, het is gewoon te moeilijk en je kunt niets magisch doen omdat je simpelweg niet snel genoeg bent. Je moet de auto dwingen, en je kunt de auto geen enkel werk laten doen omdat hij het niet uit zichzelf doet. En dat is helemaal niet wat je van een auto wilt."

Positie Team Punten Voorsprong op McLaren Verschil met koploper 1 Mercedes AMG Petronas F1 Team 578 +239 - 2 Scuderia Ferrari 444 +105 -134 3 McLaren 339 0 -239 4 Red Bull Racing 332 -7 -246

Rijstijl breekt Piastri op in huidige wagen

Naast het chassis speelde bij de lastige bestuurbaarheid ook de aanpassing aan de V6-turbohybride krachtbronnen, met de toegenomen elektrische vermogenselementen, een rol. Volgens de teambaas had de verhoogde rij-intensiteit in de huidige generatie wagens een nog grotere impact op Piastri, die met 138 punten de zevende positie in het klassement inneemt. "Het feit dat de auto behoorlijk veel inspanning vereist om rondetijd te leveren, en een niveau van intensiteit in de rij-input vereist dat veel hoger ligt dan vorig jaar, is iets dat de coureurs enige tijd nodig hadden om te begrijpen. En het is ook een van de redenen waarom Oscar op een bepaald moment bijna wat van zijn competitiviteit verloor ten opzichte van Lando. En we zaten hier te bespreken: wat is er aan de hand met Oscar? En ik heb altijd gezegd dat dat een technische kwestie was. Oscar moest gewoon begrijpen hoe hij de auto moest dwingen bepaalde dingen te doen en in zekere zin het idee loslaten dat snel rijden niet noodzakelijkerwijs schoon rijden betekent, als dat logisch is", legt Stella uit. Lando Norris van McLaren tijdens de drivers parade voor de Formule 1-Grand Prix van Hongarije"> Lando Norris worstelt met het rijgedrag van de McLaren MCL40.

De Australiër staat van nature namelijk bekend om zijn soepele en zachte stuurbewegingen, maar die eigenschap staat haaks op de agressieve input die de huidige McLaren vraagt. "Dat was het kenmerk van Oscar wanneer we hem in het verleden snel hebben gezien. Hij was clean; hij was echt goed met de data; je kon zien dat hij heel herhaalbaar was en hij was snel. Met deze auto lijken al die dingen samen niet vaak te gebeuren, dus het is veel werk voor de coureurs", zo onderstreept de Italiaanse teambaas.

Upgrades voor Austin lossen kernprobleem niet op

Een structurele ingreep, zoals het verlengen van de wielbasis en het aanpassen van de ophangingslay-out, is tijdens het lopende seizoen niet haalbaar vanwege het budgetplafond en de verplichte crashtests voor een aangepaste monocoque. Toch neemt McLaren volgend weekend voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin en in het restant van de laatste zes races nog wel gefaseerde aerodynamische upgrades mee voor de MCL40. Deze aanpassingen zijn bedoeld om extra downforce toe te voegen en dienen tegelijkertijd als testmateriaal voor concepten richting 2027, maar volgens de teamleiding veranderen ze niets aan de fundamentele wegliggingsproblemen waarmee de coureurs dit jaar moeten zien te overleven.