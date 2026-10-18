Max Verstappen kijkt tevreden terug op zijn debuut in de GT World Challenge Europe Enduro Cup op het circuit van Portimão. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen kwam zaterdagavond in Portugal in actie tijdens de drie uur durende seizoensfinale en stuurde de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 naar de negende eindpositie.

Voor de 3-uursrace op het Autódromo Internacional do Algarve deelde de coureur van Red Bull Racing de wagen van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing met teamgenoten Chris Lulham en Ben Barnicoat. De Nederlander nam het stoeltje over van vaste rijders Daniel Juncadella en Jules Gounon, die in Portugal niet inzetbaar waren vanwege hun verplichtingen in het FIA World Endurance Championship (WEC) in Barcelona. Om een directe overlap met het WEC-programma te voorkomen, werd de GT3-seizoensfinale bovendien naar de zaterdagavond verplaatst.

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Fout met de afstelling in de kwalificatie

Al tijdens de kwalificatiesessie liep het drietal tegen een lastige uitgangspositie aan. Het trio kwam niet verder dan de vijftiende tijd, al mocht de wagen door een gridstraf voor een concurrent nog vanaf de veertiende plek starten. Verstappen blikt achteraf terug op de race: "Over het geheel genomen hebben we een redelijk weekend gehad. Helaas hebben we een fout gemaakt met de afstelling van de auto in de kwalificatie, waardoor de auto een beetje te veel vonkte."

Doordat het juiste setup-venster werd gemist, kampte de Mercedes-AMG GT3 op het Portugese asfalt met hevige trillingen en een gebrek aan topsnelheid op de rechte stukken. Daarnaast had de kopman van Red Bull tijdens zijn kwalificatieronden last van verkeer op de baan, terwijl het Belgische team Boutsen VDS met onder anderen de Nederlander Morris Schuring de poleposition veroverde.

Inhaalrace na straf voor Lulham

Verstappen kwam als laatste in actie en zag Barnicoat veel plekken pakken en Lulham in de fout gaan: "Ben had een echt geweldige eerste stint, door uit de chaos aan de start te blijven en ons naar voren te rijden. Chris begon zijn stint ook echt sterk, waardoor hij in een goede positie kwam. Maar toen betekende een ietwat opportunistische inhaalmanoeuvre op de auto voor ons helaas dat we een terechte drive-throughpenalty kregen."

Hoewel Verstappen een hogere eindpositie in gedachten had, is hij ook niet ontevreden over het weekend. Er is namelijk veel geleerd: "Dat betekende dat ik in mijn stint vanaf P24 moest beginnen. Maar ik had het naar mijn zin en het tempo van onze auto was echt goed. Het was heel hectisch met veel chaos om me heen om naar voren te komen. Maar uiteindelijk vind ik het echt sterk dat we als negende zijn gefinisht en zijn teruggekomen na die drive-through. Dus hoewel het niet het resultaat was dat we wilden, is er veel geleerd en was het over het algemeen een positief weekend."